Коми получит более 260 миллионов рублей за успехи в социально-экономическом развитии

Межбюджетные трансферты распределены с учетом численности населения и расходов региона.

Между 40 регионами с лучшими социально-экономическими показателями распределят дотации из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев. Об этом пишет «Российская газета».

Размер межбюджетного трансферта определяется с учетом численности населения и индекса бюджетных расходов региона.

Всего между регионами будет распределено 20 миллиардов рублей. В тройке лидеров - Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Московская область. Коми в списке значится 25-й по счету и получит 260,170 миллиона рублей.

Фото пресс-службы Госсовета Коми