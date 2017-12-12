КомиОнлайн

Новости

Вторник, 12 декабря 2017, 16:57
  • 589
  • 0
  • 1

Коми получит более 260 миллионов рублей за успехи в социально-экономическом развитии

Межбюджетные трансферты распределены с учетом численности населения и расходов региона.

Между 40 регионами с лучшими социально-экономическими показателями распределят дотации из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев. Об этом пишет «Российская газета».

Размер межбюджетного трансферта определяется с учетом численности населения и индекса бюджетных расходов региона.

Всего между регионами будет распределено 20 миллиардов рублей. В тройке лидеров - Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Московская область. Коми в списке значится 25-й по счету и получит 260,170 миллиона рублей.

Фото пресс-службы Госсовета Коми

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиМосква
Экономика
Делу время
финансированиедотациибюджет
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Поиск работы

Заместитель руководителя секции (Сыктывкар)
Лента, федеральная розничная сеть (Сыктывкар)
от 29300 до 33200 RUR

Инженер ПТО
ВАЛЬТЕР Констракшн (Сыктывкар)

Технолог (Cыктывкар)
Лента, федеральная розничная сеть (Сыктывкар)
от 31000 до 40200 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Декабрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика