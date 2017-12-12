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Коми получит более 260 миллионов рублей за успехи в социально-экономическом развитии
Межбюджетные трансферты распределены с учетом численности населения и расходов региона.
Между 40 регионами с лучшими социально-экономическими показателями распределят дотации из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев. Об этом пишет «Российская газета».
Размер межбюджетного трансферта определяется с учетом численности населения и индекса бюджетных расходов региона.
Всего между регионами будет распределено 20 миллиардов рублей. В тройке лидеров - Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Московская область. Коми в списке значится 25-й по счету и получит 260,170 миллиона рублей.
Фото пресс-службы Госсовета Коми
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