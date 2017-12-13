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Среда, 13 декабря 2017, 11:30
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11:30
Суд оправдал бизнесмена, обвиняемого в вымогательстве денег у экс-мэра Сыктывкара

Роману Зенищеву за 11 миллионов рублей обещали оказать содействие в прекращении дела.

По версии следствия, бывший глава администрации Сыктывкара Роман Зенищев, в отношении которого в 2013 году расследовалось уголовное дело, пострадал от преступных действий сыктывкарца Евгения Нестерова. Мужчина сообщил экс-мэру о якобы имеющейся у него возможности оказать содействие в прекращении уголовного преследования. Свои услуги он оценил в 11 миллионов рублей. Находившийся в розыске Р.Зенищев передал 3,2 миллиона рублей, которыми тот распорядился по своему усмотрению, не предприняв никаких действий по выполнению принятых на себя обязательств.

Также, как считает следствие, будучи учредителем ОАО «Вычегодская судоходная компания» Е.Нестеров вместе со своим знакомым в 2007 году под угрозой насилия и расправы потребовал от двух женщин, акционеров указанной компании, передать 170 тысяч акций предприятия на общую сумму 33,4 миллиона рублей. Опасаясь за жизнь и здоровье, женщины продали вымогателям ценные бумаги за 1,7 тысячи рублей.

Е.Нестерова обвинили в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере, а также в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Его сообщник скрылся от следствия и объявлен в розыск.

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе прокуратуры региона, Сыктывкарский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении фигуранта и оправдал его по эпизоду с вымогательством денег у экс-мэра. По эпизоду с вымогательством акций уголовное преследование прекращено за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

*** В 2015 году за махинации с землей суд приговорил Е.Нестерова к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей.

*** Экс-мэр Сыктывкара Р.Зенищев осужден в ноябре 2015 года за ряд коррупционных преступлений. Суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима, а также штрафу на 1 миллион рублей. В июле 2016 года суд также признал Р.Зенищева виновным в получении взятки и увеличил срок его наказания до 10 лет лишения свободы. В настоящее время в отношении него суд рассматривает еще одно дело о взятке.

Фото Владилена Олофинского

Владилен Олофинский
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Сыктывкар
Криминал
Социум
ВымогательствоМошенничествооправданиевычегодская судоходная компания
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