Не все ОК: в готовой продукции гипермаркета в Сыктывкаре обнаружили плесень и кишечную палочку

Управление Роспотребнадзора по Коми со 2 по 20 октября 2017 года проводило плановую проверку гипермаркета ООО «О′КЕЙ», расположенного в Сыктывкаре по адресу: Октябрьский проспект, 131/3.

Как сообщается на сайте ведомства, выяснилось, что для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства в цехах кулинарного производства гипермаркета не обеспечивался в полной мере выбор последовательности и поточности технологических операций производства (изготовления) пищевой продукции с целью исключения загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции; вынос сырых полуфабрикатов в торговый зал для реализации потребителю производили через помещение и выход, предназначенный для выноса готовых блюд и кулинарных изделий в отдел реализации готовых блюд.

Кроме того, не в полной мере проведена необходимая вакцинопрофилактика (иммунизация) работников гипермаркета «О´КЕЙ», не обеспечивалась организация регулярной централизованной стирки и починки санитарной и специальной одежды работников гипермаркета.

Нарушались и требования к маркировке продукции – проверка выявила факт реализации пищевой продукции без надлежащей маркировки на русском языке, содержащей необходимую информацию.

Установлены факты обнаружения бактерий группы кишечных палочек в смывах с технологического оборудования и со спецодежды работников, что подтверждает ненадлежащее содержание технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства пищевой продукции, а также не соблюдение работниками правил личной гигиены.

Специалисты отобрали и исследовали 30 проб готовых блюд, салатов, выпечки, кулинарных и кондитерских изделий, сырых полуфабрикатов. Из них 21 проба (салаты, готовые блюда, сырые полуфабрикаты, кондитерские изделия) не соответствовали гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, в пробах были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, плесени и дрожжи. Изготовителю выдано обязательное для исполнения предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда.

Что касается алкогольной продукции, по физико-химическим, органолептическим показателям, маркировке потребительской упаковки, несоответствия требованиям нормативных документов не выявлено.

При исследовании 10 проб пищевых продуктов на наличие ГМО, нарушений нормативных требований не установлено.

При проведении лабораторных испытаний образцов продукции для детей и подростков – детского питания, изделий трикотажных бельевых, игрушек – в четырех случаях выявлено несоответствие требованиям технического регламента изделий для детей по показателю безопасности. Так, установлено превышение установленных гигиенических нормативов по индексу токсичности на следующие товары: колготки детские, производство Китай; носки для детей старше трех лет и подростков «То что надо», производство, Россия, Владимирская область, г. Собинка; трусы для мальчиков, производство Россия, г. Ростов-на-Дону; ползунки, производитель Узбекистан.

Выявлялись и отдельные факты реализация в гипермаркете изделий для детей и подростков (колготок) без документов, подтверждающих соответствие продукции обязательным требованиям, техрегламента безопасности.

Неудовлетворительные результаты лабораторных испытаний были также выявлены в следующих случаях при исследовании отобранных образцов пищевой продукции:

- не соответствовал гигиеническим требованиям по массовой доле глазури образец рыбы – палтус стрелозубый, филе без кожи замороженное, изготовитель: ООО «ППК Гарант», Россия, г. Санкт-Петербург;

- не соответствовал требованиям по микробиологическим показателям исследованный образец рыбной продукции: скумбрии атлантической кусочков холодного копчения в вакуумной упаковке ТМ Кетус, изготовитель: ООО «Камея-Альфа», Россия, Санкт-Петербург;

- не соответствовал требованиям по микробиологическим показателям исследованный образец рыбной продукции: полуфабриката рыбного в панировке замороженного «Котлеты тресковые мороженые», изготовитель: ООО «Кронштадская рыбная фабрика «Айсберг», Россия, Санкт-Петербург, г. Кронштадт;

- не соответствовал требованиям технических регламентов, нормативных документов на вырабатываемую продукцию, информации, заявленной изготовителем продукции на этикетках потребительских упаковок образец молочной продукции – масло сладко-сливочное традиционное несоленое высшего сорта с м.д.ж. 82,5 процента «О`КЕЙ», выработанный по ГОСТ 32261-2013; изготовитель: ЗАО «Озерецкий молочный комбинат», Московская область, Дмитровский район, село Озерское. Исследованный образец продукции не соответствовал по жирно-кислотному составу жировой части продукта, что свидетельствует об использовании немолочных видов сырья - растительных масел при изготовлении масла сливочного и не позволяет идентифицировать отобранный образец как молочный продукт, то есть является фактом фальсификации.

- не соответствовал требованиям по промышленной стерильности исследованный образец продукции - сок яблочный восстановленный осветленный «ВИКО» от трех лет и старше; изготовитель: ООО «Южная соковая компания», Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, обнаружены неспорообразующие микроорганизмы, что гигиеническими нормативами не допускается

- не соответствовал требованиям по промышленной стерильности исследованный образец продукции - сок томатный восстановленный для детского питания с трех лет, ТМ «О'КЕЙ»; изготовитель: ООО «Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков», Смоленская область, г. Ярцево, - обнаружены неспорообразующие микроорганизмы и молочнокислые микроорганизмы, что также не допускается гигиеническими нормативами.

По итогам проверки в связи с выявленными нарушениями специалистами управления Роспотребнадзора по Коми в отношении юридического лица ООО «О′КЕЙ» и его должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Должностными лицами ведется работа по привлечению к административной ответственности виновных.

Юридическому лицу выданы предписания об изъятии из обращения и утилизации пищевой и непищевой продукции, несоответствующей обязательным требованиям технических регламентов, об устранении выявленных нарушений обязательных требований и требований технических регламентов, исполнение которых находится на контроле управления.

В сентябре прошлого года в гипермаркете «О′КЕЙ» после жалобы потребителя нашли некачественный шашлык из свинины.

Фото Владилена Олофинского