В столице Коми поймали похитителя уличных видеокамер

В дежурную часть полиции Сыктывкара обратился охранник административного здания по улице Интернациональной. Мужчина сообщил, что им задержан человек, который похитил камеру видеонаблюдения, принадлежащую министерству имущественных и земельных отношений Коми.

Бдительный работник, задержав злоумышленника на месте преступления, немедленно вызвал полицию и удерживал его до момента приезда сотрудников вневедомственной охраны, говорится в сообщении пресс-службы МВД по Коми.

Похитителем оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления сыктывкарец 1982 года рождения. Подозреваемого доставили в отдел полиции. При нем были обнаружены еще две видеокамеры.

Во время проверки выяснилось, что задержанный причастен еще к одному факту хищения видеооборудования. Установлено, что гражданин снял видеокамеру со здания продовольственного магазина на улице Малышева. Сыктывкарец сознался в содеянном, а также сообщил, что третью камеру он демонтировал с жилого дома по Октябрьскому проспекту.

Кроме того, правоохранители установили причастность подозреваемого к восьми фактам хищений дверных доводчиков из новостройки. Мужчина пояснил, что собирался продать оборудование.

По всем фактам полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. При осмотре места жительства подозреваемого изъято девять дверных доводчиков.

Фото пресс-службы МВД по Коми