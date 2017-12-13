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Среда, 13 декабря 2017, 21:04
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«Строитель» на выезде проиграл команде «Динамо-Казань»

Сыктывкарцы пропустили шесть мячей.

Матч чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги между сыктывкарским «Строителем» и командой «Динамо-Казань» состоялся 13 декабря в Казани и завершился со счетом 6:1. В первом тайме в ворота гостей влетели два мяча. Сыктывкарцы ответили точным ударом после розыгрыша углового на 36-й минуте. Отличился Максим Немцев. Во второй половине встречи хозяева еще четыре раза поразили ворота «Строителя» и не упустили победу.

Следующий матч чемпионата «Строитель» проведет на выезде 16 декабря с ульяновской «Волгой».

Фото Минспорта Коми

Владилен Олофинский
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Казань
Спорт
Социум
СтроительДинамо-Казаньхоккей с мячом
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