«Строитель» на выезде проиграл команде «Динамо-Казань»

Матч чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги между сыктывкарским «Строителем» и командой «Динамо-Казань» состоялся 13 декабря в Казани и завершился со счетом 6:1. В первом тайме в ворота гостей влетели два мяча. Сыктывкарцы ответили точным ударом после розыгрыша углового на 36-й минуте. Отличился Максим Немцев. Во второй половине встречи хозяева еще четыре раза поразили ворота «Строителя» и не упустили победу.

Следующий матч чемпионата «Строитель» проведет на выезде 16 декабря с ульяновской «Волгой».

Фото Минспорта Коми