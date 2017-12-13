Россельхозбанк организовал размещение биржевых облигаций ФСК ЕЭС

Как сообщает пресс-служба Россельхозбанка, 11 декабря успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «ФСК ЕЭС» серии БО-04. Объем размещенного выпуска облигаций составил семь миллиардов рублей. По выпуску предусмотрена оферта через шесть лет. Купонный период составляет 91 день.

Книга заявок была открыта 1 декабря в 11:00 и закрыта в тот же день в 15:00 по московскому времени. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне

7,70 – 7,80 процента годовых. В результате повышенного спроса на облигации ПАО «ФСК ЕЭС» со стороны инвесторов диапазон ставки купона был снижен до 7,60 – 7,70 процента годовых с последующим сужением до 7,60 – 7,65 процента годовых. В ходе маркетинга поступило свыше 30 заявок от инвесторов суммарным номинальным объемом около 30 миллиардов рублей и со ставкой купона в диапазоне от 7,60 – 7,80 процента годовых.

Финальная ставка купона составила 7,60 процента годовых и является самой низкой ставкой среди рыночных размещений выпусков корпоративных облигаций, номинированных в российских рублях, с начала 2017 года.

Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО «ФСК ЕЭС» серии БО-04 выступили АО «Россельхозбанк», Банк ГПБ (АО) и Sberbank CIB.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы банка в Facebook