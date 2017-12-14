Tele2 предложила журналистам пройти квест на основе мобильного интернета и узнать больше о современных технологиях

По легенде, они незаметно «восстановили» мобильную связь на Земле с помощью 4G от Tele2.

В начале декабря «КомиОнлайн» получил приглашение от Tele2 на мероприятие под названием «Формула 4G: приключения на онлайн-скоростях». Однако, чтобы попасть на предновогоднюю пресс-конференцию альтернативного оператора, по легенде квеста, корреспонденту агентства пришлось выполнить миссию по возвращению человечеству мобильной связи.

Поводом для встречи стало техническое развитие сети Tele2. В 2017 году компания запустила 4G в крупнейших городах региона, где сосредоточено максимальное проникновение смартфонов, поддерживающих данную технологию. В итоге, в этом году сеть четвертого поколения появилась в Инте, Печоре, Сосногорске, Усинске, Емве и еще 25 населенных пунктах республики. Также в 2017 году оператор улучшил качество связи 4G в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте. Сеть скоростного мобильного интернета теперь стала доступна более чем 70 процентов жителей региона.

Все началось в условленном месте - представителей СМИ и блогеров собрали в одном из кафе в центре Сыктывкара. Но как выяснилось, не только затем, чтобы выпить кофе.

На своем стаканчике каждый обнаружил зашифрованное послание о месте встречи со своей командой и другими агентами Tele2, которые дадут дальнейшие указания.

Возле памятника коми букве «ö» команда журналистов и блогеров «Мой онлайн плюс» получила конверт, в котором была вложена легенда квеста. Участникам маршрута предлагалось спасти планету от информационной катастрофы, отыскав ключи.

Команду снабдили картой, планшетом с мобильным 4G-Интернетом от Tele2 и отправили разгадывать ребусы и искать QR-коды. Только так можно было попасть к месту, где спрятан чемоданчик с красной кнопкой, деактивировать его и предотвратить апокалипсис.

Мобильный интернет не подвел – метки нашлись на бронзовой скульптуре коровы у Минсельхоза Коми, на промысловом календаре возле ЦУМа и под кораблем на детской площадке.

Последний элемент шифра был спрятан на спине у «хозяина тайги», охраняющего вход в супермаркет.

В результате команда «Мой онлайн плюс» собрала пароль, состоящий из слов «4G», «инновационный», «сверхскоростной», а также из 20 с лишним цифр. Этого хватило, чтобы получить доступ к заветному чемоданчику.

Теперь мобильная связь на планете восстановлена, а команда агентов Tele2 приступила к испытанию скорости на виртуальном гоночном симуляторе.

Когда все убедились в стабильности 4G, пришло время руководства компании отвечать на вопросы и разгадывать ребусы журналистов. В частности, речь шла о сроках появления 5G, искусственном интеллекте при подборе тарифа и бережливом отношении к различным девайсам, а также родительском контроле и конструкторе тарифов.

Если говорить о потреблении мобильного интернета среди абонентов Tele2, то средний data-трафик на одного пользователя с июня 2016-го по июнь 2017-го вырос в три раза.

По подсчетам компании, в январе этого года пользователи скачали 442 терабайта, в ноябре – 894 терабайта, причем активнее всего использовали для передачи данных именно сеть 4G – прирост трафика за январь – ноябрь составил 88 процента.

При строительстве LTE-сетей и расширении существующего покрытия оператор использовал оборудование Nokia. В регионе сеть LTE работает на частотах 2600 и 1800 МГц, которые обеспечивают широкую зону радиопокрытия и высокий уровень сигнала на улицах и в помещениях.

«В уходящем году компания Tele2 провела большую работу по развитию сети. Чтобы наши абоненты чувствовали себя свободно, пользуясь мобильным интернетом, мы увеличили количество базовых станций по сравнению с прошлым годом на 130 процентов. Кроме того, проведена модернизация части наиболее загруженных базовых станций с технологией 3G, что тоже способствует более комфортному использованию мобильного интернета», - сообщил технический директор компании в Коми Сергей Синебок.

Как рассказал руководитель департамента продуктов макрорегиона «Урал» Юрий Смирных, компания Tele2 поэтапно будет входить во все сферы жизни своих клиентов. В пример он привел нововведение этого года – сервис онлайн-платежей, который позволяет использовать смартфон при оплате услуг. Или же приятный бонус в качестве 1 терабайта бесплатного интернета обладателям новых айфонов без ограничения по времени использования трафика.

Также Ю.Смирных отметил, что абоненты высоко оценили «фишку» с обменом минут на гигабайты интернета, клиенты активно пользуются данной услугой.