Жителей Коми научат обращаться с деньгами

С этой целью утвержден состав координационного совета при правительстве Коми по повышению финансовой грамотности населения. Как пояснил заместитель министра финансов республики Алексей Маегов, данная структура необходима для обеспечения комплексного подхода к определению приоритетов, механизмов в части создания системы финансового образования жителей республики и информирования в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг, а также содействия решению задач в сфере государственного управления, говорится в пресс-релизе ведомства.

Замминистра привел примеры недостаточного уровня финансовой дисциплины россиян: «Более 20 процентов трудоспособного населения страны полагают, что небольшая задержка во внесении платежей по кредиту не страшна. При этом, по мнению 37 процентов потребителей, возвращать взятый в банке кредит не обязательно, если этому препятствуют непредвиденные обстоятельства (потеря работы, болезнь, развод, переезд)». Высокую озабоченность вызывает и тот факт, что, по результатам социологических исследований, каждый пятый респондент, имеющий кредит (22 процента), указал, что выплаты по кредиту занимают более 30 процентов доходов, а 68 процентов из них отметили, что отдают более 50 процентов своих доходов. Именно эти неверные решения граждан могут привести к печальным последствиям - увеличению долга кредитным организациям до внушительных размеров, как следствие - судебным разбирательствам, и в результате – к продаже имущества для погашения долга.

Финансовая грамотность предполагает знания об услугах и инструментах, порой сложные для понимания простого человека. Поэтому вопрос обеспечения личной финансовой безопасности становится важным фактором экономического благополучия людей во всем мире. В Республике Коми для решения этой проблемы принимаются различные меры, в том числе в рамках ежегодных всероссийских акций «Неделя сбережений» и «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», - напомнил А.Маегов.

Так, в сентябре и октябре этого года более пяти тысяч обучающихся из 114 учебных учреждений республики встретились с 124 экспертами из различных организаций и учреждений и обсудили темы, касающиеся финансов.

Вместе с тем, как отмечается в стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, уровень финансовой грамотности в России остается пока еще достаточно низким и требует долговременной систематической и скоординированной работы всех заинтересованных сторон.

Планируется, что при взаимодействии участников координационного совета в 2018 году будет разработана и утверждена региональная программа повышения финансовой грамотности в Коми.

*** В состав координационного совета вошли представители территориальных органов федеральной власти, органов власти республики и муниципалитетов, а также представители высших учебных заведений, научных, общественных организаций, участники финансового и фондового рынков, систем пенсионного обеспечения, защиты прав потребителей финансовых услуг и других организаций.

Должен буду: непогашенный кредит имеет более половины жителей России

Фото Владилена Олофинского