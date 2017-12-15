Интерес работодателей Коми к охране труда подкрепляется скидками к страховым тарифам

В 2018 году заметно увеличится число предприятий Коми, которые будут платить взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний со скидкой, говорится в сообщении пресс-службы ФСС по региону.

«Если в уходящем году было 29 получателей скидки, то в следующем году их будет 52, - отметил начальник профильного отдела регионального отделения Фонда социального страхования России по Коми Андрей Золотухин. - При этом максимальная скидка в размере 40 процентов установлена 29 страхователям – на семь больше по сравнению с этим годом. Да и в целом активность страхователей повышается: принято 86 заявлений на скидку, что на 35 больше по сравнению с предыдущей заявочной кампанией».

Столь позитивная динамика, по словам специалиста, остается стабильной в последние годы, отражая стойкую тенденцию к снижению производственного травматизма в Коми (например, в 2016 году было 47 тяжелых несчастных случаев и 49 со смертельным исходом, а за 11 месяцев 2017 года – 34 и 10 соответственно).

Дело в том, что по утвержденной в 2012 году методике скидка устанавливается на основе трех ключевых показателей травматизма на предприятии за три предшествующих года. И если хотя бы один из показателей превышает среднеотраслевой, скидка не назначается. Именно по этой причине отказано в скидке 10 страхователям. В то же время есть целый ряд предприятий, которые из года в год получают максимальную скидку. Например, структурные подразделения ООО «Газпромтрансгаз Ухта» в Синдоре, Микуни, Сосногорске, Печоре и Воркуте пятый год получают 40-процентную скидку. Результат от скидок ощутимый. Только за первое полугодие этого года предприятия республики сэкономили на скидках 6,7 миллиона рублей. Важно, что на размер скидки влияют результаты специальной оценки условий труда и процент охвата работников медицинскими осмотрами. Такая мотивация заставляет работодателей всерьез заботиться о здоровье своих сотрудников и акцентировать усилия на профилактике травматизма.

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