Что жители Коми могут подарить близким и друзьям на Новый год

Сертификат SPA салона «BEAUTY HALL»

Подарочные сертификаты SPA салона «BEAUTY HALL» имеют оригинальное оформление и упаковываются в фирменный конверт.

Как выбрать SPA-программу

На официальном сайте «BEAUTY HALL» в любом из разделов горизонтального меню можно найти услуги со значком GOLD, и выбрать самую лучшую из лучших для своих любимых и родных к Новому Году. Всего в «Золотом меню» 25 SPA-программ – выбирайте любую. Весьма облегчит задачу звонок администраторам «BEAUTY HALL» по телефону 22-57-77.

Сколько будет стоить

Всего неделю - с 15 до 21 декабря - посетители «КомиОнлайна» могут приобрести подарочный сертификат SPA салона «BEAUTY HALL» со скидкой 12 процентов. Ее предоставляют при оформлении сертификата непосредственно в SPA салоне по адресу: Сыктывкар, Покровский бульвар, 14 тем, кто произнесет слова: «ПРОМОКОД 12».

Предложение распространяется на лучшие SPA-услуги «BEAUTY HALL» - «Золотое меню» - сочетание премиальных косметических брендов и уникальных массажных технологий. Так, например, подарочный сертификат на изысканную SPA-процедуру для женщин «Creme De La Creme» с промокодом будет стоить 4400 рублей, восточный SPA-ритуал «Сахарное укутывание с розовыми кристаллами» – 4840 рублей, SPA-ритуал для мужчин «Открывая двери рая» - 3960 рублей.

Как оформить подарочный сертификат

В SPA салоне «BEAUTY HALL» по адресу: Сыктывкар, Покровский бульвар, 14. Салон работает ежедневно, без выходных и перерыва на обед с 9:00 до 22:00. При совершении покупки не забудьте произнести: «ПРОМОКОД 12».

Сувениры и приятные мелочи

Украсят любой дом и никого не оставят равнодушным сувениры в стиле фэн-шуй, статуэтки из керамики, фарфора, дерева, металла, интерьерные деревья, картины, панно, веера, копилки и купюрницы, вазы и искусственные цветы, шкатулки, ключницы, сейфы.

Помогут придать неповторимость празднику аромалампы и аромомасла, аромасвечи и аромасаше, светильники и подсвечники.

Сохранить в памяти мгновения уходящего года позволят фоторамки и фотоальбомы, ловцы снов и музыку ветра, обереги и амулеты, часы, а также бижутерия и сувениры из натуральных камней.

Все это и многое другое вы найдете в магазине «Семь Слонов» в ТЦ «Звездный» (4 этаж).

Он работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 18:00.

Радиоуправляемые модели или квадрокоптеры

Радиоуправляемые машинки со скоростью до 100 километров в час и выше, а также квадрокоптеры - лучший подарок на любой возраст.

Приобрести такие подарки можно в магазине «Управляй мечтой» (улица Первомайская, 38, ТРЦ «Радуга», 2 этаж, телефон: 8 (8212) 25-69-46). Больше информации – в группе в «ВКонтакте».

Праздничный образ от студии красоты Allure

Прическа

Красота и здоровье - лучший подарок как для женщин, так и для мужчин. Визажисты, мастера по маникюру, парикмахеры студии Allure создадут вам потрясающий праздничный образ, бережно произведут уход и восстановление кожи и волос, дадут рекомендации по уходу за собой.

Массаж

Здесь также предлагают услуги дипломированного массажиста, который поможет вам расслабить тело, привести мышцы и кожу в тонус, избавиться от головной боли, боли в спине и шее.

Загар

В студии есть подарочные сертификаты на любые услуги и процедуры, а также на посещение солярия по самой низкой цене (от 10 рублей).

Где приобрести

Студия красоты Allure находится по адресу: улица Коммунистическая, 7 (ТЦ «Звездный», 4 этаж). Ознакомиться с акциями и задать вопросы можно в группе во «ВКонтакте».

Иеются противопоказания. Перед процедурами необходимо проконсультироваться со специалистом.

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Фото и видео предоставлено оргнизациями