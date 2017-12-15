Пассажирка погибла при столкновении машин в Сосногорском районе

ДТП произошло днем 15 декабря на 362-м километре трассы Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар в Сосногорском районе. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, по предварительным данным, 51-летний мужчина ехал на автомобиле Renault Symbol со стороны поселка Нижний Одес, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Газель». В результате от полученных травм скончалась 43-летняя пассажирка иномарки. Водитель и 23-летняя пассажирка пострадали.

Обстоятельства ДТП выясняются.

В прошлом году в Коми произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Наибольшее количество происшествий произошло в субботу. Больше всего людей погибло во вторник. На дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 6,3 погибших на 100 пострадавших (7,6 в 2015 году).