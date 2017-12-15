Протаранившего остановку сыктывкарца обвинили в нетрезвом вождении

Он не справился с управлением автомобилем, в результате пострадали три девочки и женщина.

Заместитель прокурора Сыктывкара утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя. Органом предварительного расследования он обвиняется в нарушении лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

ДТП произошло 15 сентября около 17:30 на трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск в поселке Краснозатонский. Автомобиль «Ока» ехал в сторону центра города и наехал на остановочный комплекс рядом со школой №9. От удара конструкция перевернулась. В результате инцидента пострадали трое детей и женщина, ожидавшие автобус. Их госпитализировали.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, следствием установлено, что нетрезвый молодой человек на автомобиле ВАЗ-111130 двигался по улице Трактовой. Проехав перекресток улицы Судостроительной и Нювчимского шоссе на запрещающий красный сигнал светофора, в районе дома №31 по улице Трактовой он не справился с управлением и выехал на тротуар, после чего совершил наезд на остановочный комплекс, где в тот момент находились люди. Протаранив остановку, автомобиль врезался в забор, после чего пьяный водитель вышел из машины и собирался покинуть место ДТП, однако был остановлен очевидцами. Молодого человека задержали прибывшие вскоре сотрудники полиции.

В результате аварии четыре человека, в том числе три несовершеннолетие девочки, получили множественные травмы различной степени тяжести. По факту ДТП возбудили уголовное дело.

Кроме того, этот же мужчина за несколько дней до вышеописанных событий во дворе одного из жилых домов Сыктывкара распивал спиртное на детской площадке в компании двух знакомых. Воспользовавшись временным отсутствием одного из собутыльников и сном второго, он похитил из сумки спящего денежные средства и ноутбук на общую сумму около 13 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

Фото УГИБДД МВД по Коми, очевидцев и c сайта vk.com