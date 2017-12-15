«Протрем очки»: выпуск девятый

Авторский взгляд на события недели - в совместном проекте «КомиОнлайна» и «Красного Знамени».

В девятом выпуске телепроекта «Протрем очки» 15 декабря журналист Валерий Черницын начал с самооправдания, признав, что «глубоко ошибся» насчет работы теперь уже экс-спецпредставителя Коми. Делегация из республики в конце минувшей недели отправилась именно в Бахрейн во главе с руководителем региона, естественно, чтобы наладить связи с важными официальными лицами.

«Вот, собственно, и результат деятельности Джамала-Лейлы Яндиева», - заключил В.Черницын, добавив, что, по неофициальным данным, около месяца назад спецпредставитель возил туда же некоторых женщин-предпринимателей Сыктывкара и даже кое-кого из депутатов.

Новостью четверга обозреватель назвал поступление подписей в региональный Избирком в поддержку референдума о переносе столицы Коми в Ухту. В Черницын заметил, что остается лишь догадываться, кто собирал и ставил эти подписи, учитывая, что всю эту кампанию возглавляет ректор УГТУ.

Последней темой выпуска стало событие всероссийского масштаба - большая пресс-конференция президента, а в этом ключе – вопрос журналистки из Коми, репутация которой в общественно-политическом мире региона «довольно известная», выразился В.Черницын.

Закончил он пятничный дайджест многозначительным пожеланием аудитории: «Не молчите».

Каждую пятницу «КомиОнлайн» и «Красное знамя» будут подводить итоги уходящей недели. Следующий эфир состоится в 15:00 22 декабря. Видеозапись появится на сайтах komionline.ru и komikz.ru.