На пожарах в Коми погибли два пенсионера

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе главного управления МЧС по Коми, оба пожара произошли 18 декабря. Сперва утром загорелся жилой дом на улице Октябрьской в селе Первомайском Сысольского района. Пожар ликвидировали через пять часов на площади 96 квадратных метров. Огонь уничтожил квартиру и повредил два жилых помещения. На месте инцидента обнаружили тело 61-летнего мужчины. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего.

В 21:36 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Заручейной в селе Усть-Вымь Усть-Вымского района. Пожар ликвидировали в 23:00 на площади 15 квадратных метров. Огонь повредил кухню и чердак. На месте инцидента обнаружили тело 65-летней хозяйки дома. Причина пожара устанавливается.

Чаще всего в Коми пожары случаются в воскресенье и субботу, реже – в четверг и вторник. Больше всего погибших регистрируют в субботу и четверг. Их наибольшее число приходится на период с полуночи до 06:00. В основном на пожарах в регионе гибнут мужчины. Более 35 процентов от всех погибших находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, почти 37 процентов – люди в возрасте от 41 до 60 лет. Чаще жертвами пожаров становятся безработные и пенсионеры.

Фото ГУ МЧС по Коми