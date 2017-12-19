«Сыктывкарскому Водоканалу» предписали вернуть незаконно полученную плату за услуги

Коми УФАС рассмотрело дело о нарушении «Сыктывкарским Водоканалом» порядка ценообразования.

Как сообщалось ранее, антимонопольным органом установлено, что в течение 2016-2017 года водоканал производил технологическое присоединение объектов капитального строительства хозяйствующих субъектов к централизованной системе холодного водоснабжения. Плата за такое подключение устанавливается в соответствии с утвержденным органом регулирования тарифом. Однако помимо платы за подключение водоканал брал с хозяйствующих субъектов дополнительную плату за врезку водопровода на основании заключенных с ними договоров подряда.

Вместе с тем, врезка водопровода в существующую сеть водоснабжения входит в состав работ по подключению к системе централизованного водоснабжения, в связи с чем, дополнительное взимание платы за оказание такой услуги не допускается, сообщает пресс-служба УФАС по Коми.

«Сыктывкарского Водоканала» по взиманию с потребителей иных платежей, связанных с подключением (технологическим присоединением), противоречат антимонопольному законодательству. Нарушителю выдано предписание о возврате излишне полученных денег.

*** Открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал», все акции которого принадлежат администрации столицы Коми, занимает монопольное положение в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в центральной части города, поселках Верхний Чов и Нижний Чов, а также Выльгорте (Сыктывдинский район). Протяженность обслуживаемых инженерных коммуникаций – почти 600 километров (водопроводные сети - 290,1 километра, канализационные - 303,6 километра.

В 2015 году предприятие понесло потери из-за списания огромных долгов обанкротившихся управляющих компаний: прибыль от продаж составила 117,4 миллиона рублей, прибыль до налогообложения – 9,2 миллиона (в 2014-м – 49,4 миллиона). Кроме того, в 2015 году «Сыктывкарский водоканал» получил убыток в 7 миллионов 125 тысяч рублей. Для сравнения, в 2014 году предприятие принесло чистую прибыль в 30,8 миллиона рублей.

Фото Игоря Соколова