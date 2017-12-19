Экс-председателя совета Сосногорского района оштрафовали за незаконное увольнение главы администрации

Постановлением главы и председателя совета Сосногорского района Виктор Шомесов 18 сентября 2017 года был уволен с должности руководителя районной администрации по статье «Дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем организации» Трудового кодекса РФ. При этом вопреки закону и уставу совет вопрос об освобождении В.Шомесова от занимаемой должности не рассматривал и решения не принимал.

Для восстановления законности прокуратура Сосногорска 21 сентября направила в горсуд исковое заявление о признании незаконными распоряжения главы района Владислава Гаврилова и увольнения со службы В.Шомесова, восстановлении его на работе в должности руководителя районной администрации.

Кроме того, председателю совета района вручили уведомление о необходимости явиться в прокуратуру для дачи объяснений и решения вопроса о привлечении к административной ответственности по статье «Самоуправство».

На внеочередном заседании совета Сосногорского района 21 сентября депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий председателя по собственному желанию.

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе прокуратуры Коми, в отношении экс-чиновника возбудили дело об административном правонарушении по статье «Самоуправство». Мировой судья Железнодорожного судебного участка Сосногорска согласился с позицией прокуратуры и привлек бывшего председателя совета депутатов района к административной ответственности в виде штрафа в 300 рублей. Постановление не вступило в законную силу.

«Что касается В.Шомесова, то его полномочия были восстановлены депутатами совета, которые отменили постановление бывшего председателя», - отметили в пресс-службе.

Фото Владилена Олофинского