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16:28 Экс-председателя совета Сосногорского района оштрафовали за незаконное увольнение главы администрации
Владислав Гаврилов выплатит 300 рублей.
Постановлением главы и председателя совета Сосногорского района Виктор Шомесов 18 сентября 2017 года был уволен с должности руководителя районной администрации по статье «Дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем организации» Трудового кодекса РФ. При этом вопреки закону и уставу совет вопрос об освобождении В.Шомесова от занимаемой должности не рассматривал и решения не принимал.
Для восстановления законности прокуратура Сосногорска 21 сентября направила в горсуд исковое заявление о признании незаконными распоряжения главы района Владислава Гаврилова и увольнения со службы В.Шомесова, восстановлении его на работе в должности руководителя районной администрации.
Кроме того, председателю совета района вручили уведомление о необходимости явиться в прокуратуру для дачи объяснений и решения вопроса о привлечении к административной ответственности по статье «Самоуправство».
На внеочередном заседании совета Сосногорского района 21 сентября депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий председателя по собственному желанию.
Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе прокуратуры Коми, в отношении экс-чиновника возбудили дело об административном правонарушении по статье «Самоуправство». Мировой судья Железнодорожного судебного участка Сосногорска согласился с позицией прокуратуры и привлек бывшего председателя совета депутатов района к административной ответственности в виде штрафа в 300 рублей. Постановление не вступило в законную силу.
«Что касается В.Шомесова, то его полномочия были восстановлены депутатами совета, которые отменили постановление бывшего председателя», - отметили в пресс-службе.
Фото Владилена Олофинского
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