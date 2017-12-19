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Вторник, 19 декабря 2017, 18:25
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18:25
Судебный процесс по «делу Гайзера» перенесли на конец декабря

Причиной послужила неявка нескольких адвокатов.

Замоскворецкий суд Москвы отложил на неделю рассмотрение по существу уголовного дела экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и еще 13 обвиняемых. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Учитывая неявку адвокатов некоторых подсудимых, рассмотрение дела переносится на 27 декабря», - передал слова судьи Елены Аверченко корреспондент издания из зала суда.

Как отмечено в материале, предполагалось, что 19 декабря будет рассмотрено ходатайство стороны обвинения о продления срока ареста на имущество фигурантов дела. Однако представители заинтересованных лиц, отсутствовавших по различным причинам в судебной заседании, подали ходатайства с просьбой перенести слушание дела.

Ранее сообщалось, что во время предварительного слушания было отказано в удовлетворении ходатайства стороны защиты о передаче дела в Сыктывкарский городской суд, о возвращении материалов в прокуратуру, а также в предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами дела. Срок содержания под стражей всем обвиняемым продлен до конца мая следующего года.

*** 19 сентября 2015 года следственный комитет России сообщил о задержании 19 высших чиновников и крупных предпринимателей из Коми, которые, по версии следствия, организовали преступную группировку. В.Гайзер был арестован 20 сентября. Срок ареста несколько раз продлевали, увеличивали и срок расследования дела. Фигурантам дела инкриминируются незаконные сделки с государственными долями в региональных предприятиях, а также мошеннические приватизационные схемы «на протяжении целого ряда лет». Сначала ущерб от деятельности подозреваемых оценивали в миллиард рублей, даже арестовали счета на 500 миллионов. В течение года правоохранительные органы занимались возвращением выведенных активов в государственную собственность, этот процесс продолжается до сих пор. Удалось вернуть контрольные доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью «Республиканская генерирующая компания», «Энергосервис Коми», «Энерготрейд». Общая сумма активов предприятий составляет более 3 миллиардов рублей. Проводится работа по возврату в республиканскую собственность активов, ранее отчужденных Фондом поддержки инвестиционных проектов Коми. Среди них – птицефабрика «Зеленецкая», «Горнорудная компания», «Автодор Коми», Единый расчетный центр в Воркуте, «Коми дорожная компания» и «Комидорресурс», «Здравницы Республики». В конце января этого года следственные действия по «делу Гайзера» завершили. Адвокаты предполагали, что суд состоится в Коми.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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Дело Гайзерасудебное заседаниеобвинениеКоррупцияОПГ
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