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Вторник, 19 декабря 2017, 19:05
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На Удоре выдан 200-тысячный в стране электронный больничный

Всего в республике на сегодня их оформлено 1700.

С 1 июля в России выдано 200 тысяч электронных листков нетрудоспособности. А 200-тысячный электронный документ выдан 18 декабря удорской райбольницей.  Сообщение об этом вместе с поздравлениями поступило сегодня из центрального аппарата ФСС в Москве, рассказали в региональном отделении фонда.

Как отметил исполняющий обязанности управляющего отделением ФСС Коми Владимир Молчанов, республика активно набирает обороты в работе с электронными больничными. По состоянию на 19 декабря в Коми выдано более 1700 электронных листков нетрудоспособности. При этом сельские районы ничуть не отстают от городов. Например, в трех районах республики (Княжпогостском, Усть-Вымском и Удорском), что закреплены за филиалом №6 регионального отделения фонда, оформлено более 80 электронных больничных. А юбилейный рубеж в масштабах всей страны станет для Коми, по мнению руководителя, хорошим стимулом для новых успехов.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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больничныекомпьютеризацияэлектронное обществострахование
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