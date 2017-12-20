Верховный суд Коми отказал в иске по делу о компенсациях за садик

Введение критериев нуждаемости при назначении компенсации родительской платы за детский сад в феврале этого года и необходимость подтверждать свои доходы справками формы 2-НДФЛ вызвали у жителей региона недовольство.

Поэтому еще в начале февраля жители Коми начали собирать голоса за отмену закона. В марте несколько десятков родителей с детьми в колясках и санках вышли на Комсомольскую площадь Ухты, чтобы высказать свое несогласие с принятым законом. Они собрали больше 200 подписей за его отмену. С подобной акцией чуть позже на улицу вышли родители Печоры. Также во «ВКонтакте» появилась группа «Республика Коми против РЗ 144 !». В ней активисты движения против закона о компенсациях делятся актуальными новостями и призывают родителей дошколят объединяться и публично высказывать свой протест. К 1 мая Минобраз Коми подготовил облегчающие получение выплаты поправки.

Р.Койдан в суде добился отмены поправок из-за несоответствия нормативного акта федеральному закону. В середине июня решение суда прокомментировал С.Гапликов. Он сказал, что закон доработают и примут после общественного обсуждения, заключения экспертов общественной палаты Коми и уполномоченного при главе региона по правам ребенка. А 23 июня Государственный Совет Коми подал жалобу в Верховный суд России с требованием отменить решение Верховного суда Коми по поводу признания незаконными поправки в региональный закон №144-РЗ. В середине октября решение высшей инстанции региона признали незаконным – Верховный суд России вернул дело обратно в республику, его должны пересмотреть заново.

В конце ноября руководитель Минобраза Коми Наталья Михальченкова заявила, что вопрос компенсации родительской платы пересмотрят, в региональный закон внесут изменения, но какие именно, не уточнялось.

Юрист Роман Койдан, в настоящее время работающий референтом главы Коми, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 20 декабря сообщил, что в иске по делу о компенсациях Верховный суд Коми отказал.

«Текст решения с выводами суда будет изготовлен в понедельник, 25 декабря. Сегодняшний вердикт не ставит точку. Побеждает тот, кто идет до конца. Встретимся в Конституционном суде РФ, чье последнее решение по МРОТ дает надежду», - написал правозащитник.

Фото пресс-службы главы Коми