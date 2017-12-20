Жители Емвы добились замены новогодней елки на более красивую

Установленное в парке дерево демонтируют и распилят на дрова для малоимущих.

Руководитель администрации Княжпогостского района Вячеслав Ивочкин в середине декабря принял решение о замене новогодней ели в мини-парке в Емве. Причиной такого решения стало недовольство горожан по поводу уже установленного новогоднего дерева. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

«Было обещано, что уже 18 декабря символ нового года будет заменен, однако все работы передвинули на 1-2 дня, так как найти дерево, достойное украсить праздник, не так просто. Как только новая новогодняя красавица будет подобрана, старую ель демонтируют. Все работы по демонтажу и установке деревьев решено произвести в один день, чтобы одновременно задействовать всю необходимую технику. Старую елку после демонтажа планируется распилить на дрова и отдать их малоимущим», - отметили в администрации муниципалитета.

Также уточняется, что в следующем году руководство района совместно администрацией Емвы рассмотрит вопрос о приобретении искусственной новогодней елки для украшения городской площади. В будущем это позволит избежать возникшей сегодня ситуации, надеются чиновники.

Чтобы выяснить общественное мнение по данному вопросу, на сайте Княжпогосткого района запущено голосование. На момент подготовки материала 76 процентов (65 голосов из 86) выбрали искусственное дерево.

Фото Дмитрия Степина, из групп г.Емва, (Княжпогостский район) и Прожектор Коми во «ВКонтакте»