В Коми украли нефть на 290 миллионов рублей

Сырье перекачивали из нефтепровода в Усинском районе и продавали по фиктивным документам.

В Коми возбуждено уголовное дело по факту создания преступного сообщества, организаторы и участники которого обвиняются в хищении порядка 13 тысяч тонн нефти стоимостью более 290 миллионов рублей, а также в легализации денежных средств и имущества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Следствием установлено, что двое жителей Ханты-Мансийского автономного округа и житель Москвы организовали преступное сообщество, в которое вовлекли семерых жителей различных регионов.

Злоумышленники повредили нефтепровод, пролегающий по территории Усинского района. После этого по ночам к месту незаконной врезки подъезжали бензовозы, куда перекачивалась похищенная нефть. В это время участники ОПГ вели наблюдение за территорией с использованием приборов ночного видения и раций.

Похищенная нефть перевозилась на перевалочную базу, где перекачивалась во врытые в землю емкости объемом 40 кубометров каждая. Таким способом было похищено порядка 13 тысяч тонн товарной нефти стоимостью более 290 миллионов рублей, которые впоследствии были легализованы путем составления фиктивных документов.

В дальнейшем похищенное сырье транспортировалось железнодорожным транспортом. При этом установлено, что нефть по поддельным документам перевозилась под видом газового конденсата, поскольку тариф на перевозку такого сырья гораздо ниже. Таким образом организации-перевозчику злоумышленниками был причинен ущерб на сумму более 17,2 миллиона рублей в виде недоплаченной оплаты перевозимого груза.

Расследование продолжается.

Фото пресс-службы МВД по Коми