Предупредившую коммерсанта о проверке бывшую сотрудницу миграционной службы в Печоре наказали условным сроком

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Коми, следствием и судом установлено, что в сентябре-октябре 2015 года сотрудница УФМС в Печоре сообщила руководству коммерческой организации, в которой трудились иностранцы, о дате, времени и объекте внеплановой проверки, составе группы проверяющих, а также об отдельных лицах или общем количестве иностранцев, факт незаконного трудоустройства и проживания которых необходимо сокрыть.

За превышение должностных полномочий приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, она лишена права занимать определенные должности в течение двух лет.

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