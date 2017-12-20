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Среда, 20 декабря 2017, 16:32
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16:32
Предупредившую коммерсанта о проверке бывшую сотрудницу миграционной службы в Печоре наказали условным сроком

Суд признал ее виновной в превышении должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Коми, следствием и судом установлено, что в сентябре-октябре 2015 года сотрудница УФМС в Печоре сообщила руководству коммерческой организации, в которой трудились иностранцы, о дате, времени и объекте внеплановой проверки, составе группы проверяющих, а также об отдельных лицах или общем количестве иностранцев, факт незаконного трудоустройства и проживания которых необходимо сокрыть. 

За превышение должностных полномочий приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, она лишена права занимать определенные должности в течение двух лет.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиПечора
Криминал
Социум
иностранцыпроверкамиграционный контроль
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