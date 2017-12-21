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09:13 Жители Коми не заплатили вовремя 340 миллионов рублей налогов
Всем, чей долг больше трех тысяч рублей, разошлют требования.
По данным республиканского налогового управления, по состоянию на 15 декабря общая сумма задолженности по налогу, исчисленному за 2016 год, составляла порядка 340 миллионов рублей. Это налоги за землю, транспорт и имущество, которые не были оплачены в срок 1 декабря.
Поэтому ведомство рассылает требования об уплате, которые начнут получать сначала те граждане, чей долг по налогу превысил 50 тысяч рублей. Части таких должников – 2337 гражданам требования уже были направлены. Следующие в списке получателей те, чья задолженность превысила три тысячи рублей.
В УФНС пояснили, что требования на уплату налога формируются в течение трех месяцев после просрочки платежа. Если по истечении шести месяцев со дня исполнения срока требования задолженность не будет погашена, налоговый орган обратится в судебные органы с заявлением о взыскании имущества и денежных средств в счет долга. Дальнейшую работу с должниками осуществляют судебные приставы.
В случае если задолженность неплательщика не превышает 25 тысяч рублей, а налоговый орган располагает информацией об источнике дохода, то исполнительный лист об удержании денежных средств направляется работодателю.
В управлении также отметили, что в число должников входят не только граждане, которые по тем или иным причинам не успели оплатить налоги. Значительная сумма долга числится за индивидуальными предпринимателями, которые используют свое имущество в предпринимательской деятельности.
Узнать о наличии задолженности можно в личном кабинете налогоплательщика физлица, на сайте госуслуг а также при личном посещении налоговой инспекции.
Напомним, при сумме взноса менее 100 рублей уведомления об уплате налога не рассылают.
Фото Владилена Олофинского
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