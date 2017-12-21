КомиОнлайн

Новости

Четверг, 21 декабря 2017, 09:13
  • 99
  • 0
  • 1

09:13
Жители Коми не заплатили вовремя 340 миллионов рублей налогов

Всем, чей долг больше трех тысяч рублей, разошлют требования.

По данным республиканского налогового управления, по состоянию на 15 декабря общая сумма задолженности по налогу, исчисленному за 2016 год, составляла порядка 340 миллионов рублей. Это налоги за землю, транспорт и имущество, которые не были оплачены в срок 1 декабря.

Поэтому ведомство рассылает требования об уплате, которые начнут получать сначала те граждане, чей долг по налогу превысил 50 тысяч рублей. Части таких должников – 2337 гражданам требования уже были направлены. Следующие в списке получателей те, чья задолженность превысила три тысячи рублей.

В УФНС пояснили, что требования на уплату налога формируются в течение трех месяцев после просрочки платежа. Если по истечении шести месяцев со дня исполнения срока требования задолженность не будет погашена, налоговый орган обратится в судебные органы с заявлением о взыскании имущества и денежных средств в счет долга. Дальнейшую работу с должниками осуществляют судебные приставы.

В случае если задолженность неплательщика не превышает 25 тысяч рублей, а налоговый орган располагает информацией об источнике дохода, то исполнительный лист об удержании денежных средств направляется работодателю.

В управлении также отметили, что в число должников входят не только граждане, которые по тем или иным причинам не успели оплатить налоги. Значительная сумма долга числится за индивидуальными предпринимателями, которые используют свое имущество в предпринимательской деятельности.

Узнать о наличии задолженности можно в личном кабинете налогоплательщика физлица, на сайте госуслуг а также при личном посещении налоговой инспекции.

Напомним, при сумме взноса менее 100 рублей уведомления об уплате налога не рассылают.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
ОбществоЭкономика
Социум
Налогидолгитребованияизвещениясроки
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Декабрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика