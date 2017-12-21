Умерла депутат Госсовета Коми Нина Нестерова

Об этом стало известно утром 21 декабря.

Сообщение о смерти председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению регионального парламента Нины Нестеровой появилось на странице председателя Госсовета Коми Надежды Дорофеевой в соцсети «ВКонтакте».

В СМИ региона сообщается, что она проходила лечение в Санкт-Петербурге.

Нина Александровна Нестерова родилась 18 февраля 1965 года в селе Корткерос.

В 1987 году закончила Коми государственный педагогический институт по специальности «Физика и математика. Учитель физики и математики средней школы».

В 1995 году закончила Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление. Менеджер, эксперт-советник по правовым вопросам».

Кандидат исторических наук, доцент по кафедре экономики и менеджмента сервиса.

В 1987-1988 годы - учитель математики Приозерной средней школы Корткеросского района.

С 1988 по 1991 годы - секретарь Корткеросского РК ВЛКСМ.

В 1991-1992 годы - заведующая отделом по делам молодежи исполкома райсовета Корткеросского райисполкома.

В 1992-1993 годы - заведующая организационно-общим отделом Рескома Коми Союза Молодежи, главный специалист государственного комитета Коми по делам молодежи.

В 1993-1997 годы - ведущий специалист, главный специалист министерства по делам национальностей.

С 1997 по 2000 годы – специалист-эксперт аппарата полномочного представителя президента России в Коми.

В 2001-2010 годы - старший преподаватель кафедры регионоведения, затем исполняющая обязанности заведующей кафедры регионоведения, и.о. декана финно-угорского факультета, руководитель центра социально-культурного сервиса и туризма института дополнительного профессионального образования, доцент кафедры экономики и менеджмента сервиса, заместитель декана факультета управления Сыктывкарского госуниверситета.

С 1 марта 2010 года - заместитель министра образования Коми.

С 1 марта 2011 года - ректор Коми республиканской академии госслужбы и управления.

В сентябре 2015 года получила мандат депутата Государственного Совета Коми, в октябре возглавила комитет по законодательству и местному самоуправлению, в связи с чем пришлось оставить должность ректора.

Награждена почетной грамотой министерства образования Коми (2011 год), почетной грамотой Республики Коми (2013), почетной грамотой федерального агентства по туризму (2013), имеет знак отличия «За заслуги перед Республикой Коми» (2015).

Фото пресс-службы Госсовета Коми