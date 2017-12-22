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Пятница, 22 декабря 2017, 22:22
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В Коми в групповом отравлении спиртом с двумя погибшими не нашли криминала

Уголовное дело прекратили.

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе следственного управления СК по Коми, в июле этого года в селе Черемуховка Прилузского района двое мужчин 1980 и 1986 годов рождения строили жилой дом для предпринимателя. На участке в бытовке находилась бочка с техническим спиртом. Предприниматель предупреждал работников о том, что пить его нельзя. Кроме того, на бочке имелись соответствующие надписи. Тем не менее в отсутствие хозяина мужчины разлили жидкость по 1,5-литровым бутылкам и с участием двух приятелей 1979 и 1986 годов рождения выпили ее.

В результате строители скончались, а их приятели получили отравление. Причиной смерти двух лиц стало острое отравление спиртосодержащей жидкостью, в составе которой был метиловый и изопропиловый спирт.

По итогам предварительного расследования следствие пришло к выводу, что смерть сельчан не носит криминального характера, поскольку они, будучи предупрежденными об опасности употребления спиртосодержащей жидкости, без какого-либо принуждения со стороны добровольно выпили ее.

С учетом этого следователь принял решение о прекращении уголовного дела, возбужденного по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» в связи с отсутствием события преступления.

Фото с сайта www.pixabay.com

Владилен Олофинский
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Прилузский район
Происшествия
Социум
спиртотравление
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