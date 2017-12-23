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Суббота, 23 декабря 2017, 08:16
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08:16
При столкновении трех машин в Сысольском районе погиб водитель

Еще пять человек пострадали.

ДТП произошло вечером 22 декабря на 681-м километре трассы «Вятка» в Сысольском районе. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, по предварительным данным, около 21:40 водитель грузового автомобиля Freightliner CL 120 с полуприцепом выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с автомобилями ГАЗ и «Валдай».

В результате происшествия погиб 29-летний водитель «Газели». От полученных травм он  скончался в машине скорой медпомощи. Четырех пассажиров ГАЗа госпитализировали. В больницу доставили двух мужчин и двух девочек трех и девяти лет. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности. Также получил травмы различной степени тяжести 47-летний водитель фуры.

Обстоятельства ДТП выясняются.

В прошлом году в Коми произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Наибольшее количество происшествий произошло в субботу. Больше всего людей погибло во вторник. На дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 6,3 погибших на 100 пострадавших (7,6 в 2015 году).

Фото УГИБДД МВД по Коми

«КомиОнлайн»
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Сысольский район
Происшествия
Социум
фурафургонВяткаДТП
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