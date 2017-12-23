Россельхозбанк разместил биржевые облигации ООО «РСГ-Финанс»

Объем выпуска составил два миллиарда рублей сроком обращения на три года.

Как говорится в сообщении пресс-службы Россельхозбанка, 21 декабря успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «РСГ-Финанс» серии БО-04.

«РСГ-Финанс» является дочерней компанией ГК КОРТРОС, которая входит в ГК РЕНОВА. Выпуск облигаций серии БО-04 обеспечен поручительством RSG International Limited. Объем размещенного выпуска облигаций составил два миллиарда рублей. Срок обращения биржевых облигаций – три года.

Открытие и закрытие книги заявок состоялись 19 декабря. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 11,00-11,50 процента годовых. Повышенный спрос со стороны инвесторов позволил закрыть книгу заявок по нижней границе диапазона – 11 процентов годовых.

Организаторами выпуска облигаций ООО «РСГ-Финанс» серии БО-04 выступили АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие» и ООО «Компания БКС».

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