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Суббота, 23 декабря 2017, 15:31
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15:31
Россельхозбанк разместил биржевые облигации ООО «РСГ-Финанс»

Объем выпуска составил два миллиарда рублей сроком обращения на три года.

Как говорится в сообщении пресс-службы Россельхозбанка, 21 декабря успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «РСГ-Финанс» серии БО-04.

«РСГ-Финанс» является дочерней компанией ГК КОРТРОС, которая входит в ГК РЕНОВА. Выпуск облигаций серии БО-04 обеспечен поручительством RSG International Limited. Объем размещенного выпуска облигаций составил два миллиарда рублей. Срок обращения биржевых облигаций – три года.

Открытие и закрытие книги заявок состоялись 19 декабря. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 11,00-11,50 процента годовых. Повышенный спрос со стороны инвесторов позволил закрыть книгу заявок по нижней границе диапазона – 11 процентов годовых.

Организаторами выпуска облигаций ООО «РСГ-Финанс» серии БО-04 выступили АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие» и ООО «Компания БКС».

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы банка в Facebook

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