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Воскресенье, 24 декабря 2017, 01:26
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01:26
Бензин подорожал на заправках в Коми

Новых максимумов цены на топливо достигли 22 декабря.

Как сообщили «КомиОнлайну» на сыктывкарских заправках ООО «ЛУКОЙЛ Северо-Западнефтепродукт», на 45 и 30 копеек подорожал бензин марок АИ-92 и АИ-95, который теперь стоит 38,69 и 40,29 рубля за литр соответственно. Дизтопливо тоже выросло в цене: литр «Экто» до 41,85 рубля, «Евро» до 41,55 рубля. Стоимость бензина марки АИ-100 (заменил АИ-98) остается 46,84 рубля за литр.

На автозаправках одного из индивидуальных предпринимателей (бывшие «Пилот») цены на бензин тоже поднялись, но они на разных АЗС могут различаться. На одной из них сейчас литр АИ-95 продают за 39,9 рубля, АИ-92 - 38,2 рубля за литр. Дизтопливо подорожало на 30 копеек и стоит 41 рубль за литр.

На АЗС «Компании 2000» цены на топливо увеличатся с 24 декабря. Литр АИ-95 будут продавать за 39,6 рубля, АИ-92 – за 38 рублей, дизтоплива - за 41,3 рубля.

В регионе впервые в этом году повышение цен на бензин произошло в ночь на 16 марта, затем топливо подорожало 23 марта и 30 марта. Затем летом дорожал бензин марки АИ-92, а в сентябре увеличилась стоимость всех марок. Последнее повышение цен зафиксировали 18 декабря.

Фото Владилена Олофинского

Владилен Олофинский
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Коми
Общество
Социум
АЗСбензинтопливо
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