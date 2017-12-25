КомиОнлайн

Новости

Понедельник, 25 декабря 2017, 14:43
  • 353
  • 0
  • 1

14:43
В Усинске на пожаре погиб мужчина

Обгорел балок.

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе главного управления МЧС по Коми, деревянный дом-балок по улице Мусы Джалиля в усинском поселке Парма загорелся в ночь на 25 декабря. На тушение пожара приехали три единицы техники и 12 человек личного состава пожарной охраны. Пожар ликвидировали в течение трех часов. Огонь повредил постройку на 25 квадратных метрах. На месте инцидента нашли тело 49-летнего мужчины. Причина пожара устанавливается.

Чаще всего в Коми пожары случаются в воскресенье и субботу, реже – в четверг и вторник. Больше всего погибших регистрируют в субботу и четверг. Их наибольшее число приходится на период с полуночи до 06:00. В основном на пожарах в регионе гибнут мужчины. Более 35 процентов от всех погибших находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, почти 37 процентов – люди в возрасте от 41 до 60 лет. Чаще жертвами пожаров становятся безработные и пенсионеры.

Фото с сайта pixabay.com

Владилен Олофинский
Версия для печатиВерсия для печати
Усинский район
Происшествия
Социум
Пожарбалокбараки
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Поиск работы

Торговый представитель
Экомак (Сыктывкар)
от 45000 RUR

Кассир торгового зала (ТК МАКСИ)
РИВ ГОШ, Сеть магазинов (Сыктывкар)
от 18000 RUR

Продавец-консультант (ТРЦ "ПАРМА")
РИВ ГОШ, Сеть магазинов (Сыктывкар)
от 15500 до 25000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Декабрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика