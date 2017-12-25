Минимальную стоимость вина назвали приемлемой не дороже 190 рублей

Минсельхоз определил приемлемый уровень минимальной розничной цены на тихое вино. Это диапазон в 180–190 рублей, пишут «Известия».

Минимальная розничная цена на тихие вина должна составлять 180–190 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, посчитали в Минсельхозе. Об этом изданию рассказал глава департамента пищевой, перерабатывающей промышленности ведомства Евгений Ахпашев. По его словам, Минсельхоз окончательно сформирует свое предложение по этому поводу к весне 2018 года. После чего направит его в адрес Минфина — минимальные цены на алкоголь устанавливаются министерством финансов.

«Минимальная розничная цена станет для покупателя ориентиром при покупке спиртного напитка. МРЦ даст покупателю понимание, что перед ним не низкокачественное вино. А если добавить еще определенную сумму, то можно приобрести приемлемый напиток», –пояснил Е.Ахпашев.

Как уточняется в материале издания, ранее в Минсельхозе уже предлагали установить минимальные цены на вино в России. Речь шла о 250 рублях за бутылку. Но в Минэкономразвития не согласились с предложением, сославшись на необходимость «проработки в части определения эффекта от применения данных мер». Также было необходимо «дополнительное обоснование необходимости их реализации».

*** Ранее сообщалось, что водка в России оказалась самым качественным товаром.

Фото Владилена Олофинского