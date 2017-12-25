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15:25 Минимальную стоимость вина назвали приемлемой не дороже 190 рублей
Фиксированная цена поможет отсечь некачественный товар на рынке, уверены эксперты.
Минсельхоз определил приемлемый уровень минимальной розничной цены на тихое вино. Это диапазон в 180–190 рублей, пишут «Известия».
Минимальная розничная цена на тихие вина должна составлять 180–190 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, посчитали в Минсельхозе. Об этом изданию рассказал глава департамента пищевой, перерабатывающей промышленности ведомства Евгений Ахпашев. По его словам, Минсельхоз окончательно сформирует свое предложение по этому поводу к весне 2018 года. После чего направит его в адрес Минфина — минимальные цены на алкоголь устанавливаются министерством финансов.
«Минимальная розничная цена станет для покупателя ориентиром при покупке спиртного напитка. МРЦ даст покупателю понимание, что перед ним не низкокачественное вино. А если добавить еще определенную сумму, то можно приобрести приемлемый напиток», –пояснил Е.Ахпашев.
Как уточняется в материале издания, ранее в Минсельхозе уже предлагали установить минимальные цены на вино в России. Речь шла о 250 рублях за бутылку. Но в Минэкономразвития не согласились с предложением, сославшись на необходимость «проработки в части определения эффекта от применения данных мер». Также было необходимо «дополнительное обоснование необходимости их реализации».
*** Ранее сообщалось, что водка в России оказалась самым качественным товаром.
Фото Владилена Олофинского
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