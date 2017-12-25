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Понедельник, 25 декабря 2017, 15:40
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15:40
Уборщица школы в Ухте созналась в избиении ученика

Мальчик получил удары, когда бегал по коридору.

В дежурную в Ухте обратилась медсестра городской больницы и сообщила, что в учреждение поступил ребенок 2006 года рождения, с травмой головы.

Как сообщается в пресс-релизе МВД по Коми, со слов потерпевшего, в школе его несколько раз ударила по голове уборщица за то, что он бегал по коридору. Мальчик обратился за помощью к классному руководителю, которая передала ребенка медработнику.

Подозреваемая - женщина 1967 года рождения дала признательные показания. Раннее к уголовной ответственности она не привлекалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Побои». С задержанной взяли подписку о невыезде. Расследование продолжается.   

Фото Владилена Олофинского из архива «КомиОнлайна»

«КомиОнлайн»
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КомиУхта
Происшествия
Социум
Школауборщицапобои
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