Уборщица школы в Ухте созналась в избиении ученика

В дежурную в Ухте обратилась медсестра городской больницы и сообщила, что в учреждение поступил ребенок 2006 года рождения, с травмой головы.

Как сообщается в пресс-релизе МВД по Коми, со слов потерпевшего, в школе его несколько раз ударила по голове уборщица за то, что он бегал по коридору. Мальчик обратился за помощью к классному руководителю, которая передала ребенка медработнику.

Подозреваемая - женщина 1967 года рождения дала признательные показания. Раннее к уголовной ответственности она не привлекалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Побои». С задержанной взяли подписку о невыезде. Расследование продолжается.

Фото Владилена Олофинского из архива «КомиОнлайна»