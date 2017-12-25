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16:31 Робин Гуд: стрелок из арбалета не сумел переправить телефоны в сыктывкарскую колонию
Мужчину задержали возле исправительного учреждения в Верхнем Чове.
Как сообщает пресс-служба УФСИН по Коми, вечером 24 декабря сотрудники ИК-25 по оперативной информации задержали на прилегающей к колонии территории мужчину с арбалетом, биноклем и маскировочным халатом.
При досмотре также у него нашли стрелы и подготовленные к перебросу свертки. Внутри них было восемь мобильных телефонов.
В отношении нарушителя составлены административные материалы.
Ранее сообщалось об очередной неудачной попытке переправить телефоны с помощью квадрокоптера в печорскую колонию.
Что еще и какими способами отправляют осужденным в Коми друзья и родственники, можно прочитать здесь.
Фото пресс-службы УФСИН России по Коми
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