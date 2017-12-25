Робин Гуд: стрелок из арбалета не сумел переправить телефоны в сыктывкарскую колонию

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Коми, вечером 24 декабря сотрудники ИК-25 по оперативной информации задержали на прилегающей к колонии территории мужчину с арбалетом, биноклем и маскировочным халатом.

При досмотре также у него нашли стрелы и подготовленные к перебросу свертки. Внутри них было восемь мобильных телефонов.

В отношении нарушителя составлены административные материалы.

Ранее сообщалось об очередной неудачной попытке переправить телефоны с помощью квадрокоптера в печорскую колонию.

Что еще и какими способами отправляют осужденным в Коми друзья и родственники, можно прочитать здесь.

Фото пресс-службы УФСИН России по Коми