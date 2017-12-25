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Понедельник, 25 декабря 2017, 22:30
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Фермера из Усть-Вымского района поставили в пример за стройку в короткие сроки

За 4 месяца в деревне Коквицы появился современный коровник на 100 голов.

В 2017 году Надежда Нефедова как начинающий фермер получила грант от регионального Минсельхоза на строительство новой молочно-товарной фермы на 100 голов крупного рогатого скота в деревне Коквицы Усть-Вымского района и реализовала проект в очень короткие сроки. О этом говорится в пресс-релизе ведомства.

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«Когда на комиссии в министерстве решался вопрос, дать грант или нет, было много сомнений. Сметная стоимость объекта составила всего шесть миллионов рублей, хотя такой объект должен стоить не менее 12 миллионов. Мы рискнули, дали грант в три миллиона рублей. Проект поддержала администрация муниципального района, выделив два миллиона рублей, и один миллион рублей собственных средств было вложено хозяйством, - рассказал во время открытия новой фермы заместитель председателя правительства Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

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По его словам, риски оправдались. За четыре месяца построили новую современную животноводческую ферму в кирпичном исполнении. «На этом объекте каждый вложенный рубль отработан сполна. Такие стройки надо ставить в пример всей республике»,- отметил глава Минсельхоза региона.

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По словам вице-премьера региона, главная цель строительства таких объектов в районе - обеспечить местные школы, сады и больницы качественной продукцией. На федеральном уровне, по поручению президента, есть намерения увеличить объемы финансирования малых форм хозяйствования, чтобы таких объектов было больше, заметил он.

В планах Н.Нефедовой заявиться в региональный Минсельхоз на строительство подъездной дороги по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». А.Князев поддержал инициативу главы хозяйства.

«Если в 2017 году на грантовую поддержку малых форм хозяйствования было направлено порядка 28 миллионов рублей, то в 2018 году будет выделено более 35 миллионов»,- подчеркнул А.Князев. Напомним, ранее он поставил задачу аграриям «выдавить» фальсификат и сухое молоко с рынка, подчеркнув, что акцент при распределении господдержки будет сделан на начинающих фермеров и семейные хозяйства.

Фото пресс-службы Минсельхоза Коми

«КомиОнлайн»
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КомиУсть-Вымский район
Общество
Социум
Сельское хозяйствомолокогосподдержкафермерство
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