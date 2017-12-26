Неработающим пенсионерам в Коми с 1 января будут платить в среднем 18 тысяч рублей в месяц

В 2018 году страховые пенсии неработающих пенсионеров повысятся с 1 января на 3,7 процента. Средний размер страховой пенсии по старости после увеличения составит 18 тысяч 039 рублей, по инвалидности - 11 тысяч 115 рублей, по потере кормильца - 10 тысяч 925 рублей. Об этом сообщается на сайте регионального отделения Пенсионного фонда.

Социальные пенсии повысятся с 1 апреля на 4,1 процента, средний размер после индексации составит 10 тысяч 307 рублей.

С 1 февраля на 3,2 процента вырастут ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам.

Пенсии работающих пенсионеров по-прежнему будут индексироваться только после увольнения с работы. Но есть одно важно изменение, отметили в ПФР по Коми. Сейчас увеличенная пенсия начинает выплачиваться пенсионеру через три месяца после увольнения. Доплата за эти пропущенные три месяца не производится. С 1 января такая доплата производиться будет. И что важно: получат ее не только те, кто уволится в 2018 году, но и те, кто оставил работу в октябре, ноябре и декабре 2017 года.

Напомним, в августе работающим пенсионерам добавили максимум три балла, что в денежном выражении равняется 222 рубля.

В декабре Пенсионный фонд по итогам года сообщил, что в стране нет бедных пенсионеров.

Прожиточный минимум пенсионера в Коми в 2018 году составит 10 тысяч 192 рубля. Это на 371 рубль больше, чем в этом году.

*** В начале года все пенсионеры, независимо от того, работают они или не работают, являются гражданскими или военными, вместо второй индексации получили единовременную выплату в пять тысяч рублей. После чего в стране вернулись к установленному законодательством порядку.

Фото Игоря Соколова