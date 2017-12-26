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Вторник, 26 декабря 2017, 16:50
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16:50
Центр управления регионом в кризис открыли для главы Коми под Госсоветом

Помещение отремонтировано и оборудовано всем необходимым для бесперебойной работы.

В Сыктывкаре 26 декабря открыли ситуационный центр главы Коми, который обеспечит управление регионом как в кризисных и чрезвычайных ситуациях, так и в текущей деятельности для мониторинга и прогнозирования социально-экономического и общественно-политического положения дел в каждом городе и районе.

Как говорится в сообщении пресс-службы главы республики, центр базируется на цокольном этаже здания Государственного совета Коми. Помещение отремонтировано и оборудовано всем необходимым для бесперебойной работы, в том числе – защищенными средствами связи.

По словам руководителя администрации главы региона Михаила Порядина, центр призван обеспечивать стратегическое планирование, контроль, мониторинг, анализ и прогнозирование развития общественно-политических и социально-экономических ситуаций. Также в полномочиях центра – противодействие терроризму, обеспечение государственной и общественной безопасности, в том числе при возникновении чрезвычайных (кризисных) ситуаций и их ликвидации.

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Техническим оператором, ответственным за его функционирование, определено государственное автономное учреждение «Центр информационных технологий». Как отметил заместитель директора ЦИТа Николай Кокорин, в систему внесли уже свыше шести тысяч показателей по всем отраслям в разрезе муниципальных образований. В случае их изменений, данные будут обновляться. Показатели можно будет сопоставлять, выстраивая причинно-следственные связи событий и процессов, даже, казалось бы, на первый взгляд, не связанных между собой. Столь большой объем информации сможет служить основой для аналитической работы по любым направлениям анализа и прогнозирования жизнедеятельности региона.

В режиме постоянного взаимодействия с центром будут находиться единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, обеспечивающие решение текущих проблем в ЖКХ и других сферах.

Заместитель директора «Территориального фонда информации по природным ресурсам и охране окружающей среды РК» Алексей Терентьев представил перспективы геопортала, отражающего в онлайн-режиме ситуацию с лесными пожарами, вырубками древесины – для сохранения экологии и пресечения незаконного использования природных ресурсов.

В защищенную сеть аналогичных распределительных центров ФСО России ситуационный центр главы Коми будет включен после завершения аттестационных процедур, намеченного на первый квартал 2018 года.

Фото с сайта rkomi.ru

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Технологии
Социум
ситуационный центрмониторингкризисЧС
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