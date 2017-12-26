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Вторник, 26 декабря 2017, 17:17
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17:17
Журналисты Коми могут взять курс на цифровое будущее и выиграть поездку в Финляндию

«Ростелеком» и Nokia объявили о начале VII международного конкурса для прессы и блогеров.

«Ростелеком» сообщил о старте VII международного конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», организатором которого он выступает. В 2017-2018 году конкурс пройдет в партнерстве с компанией Nokia.

Основной идеей конкурса является привлечение внимания к объективному и качественному освещению деятельности телекоммуникационной отрасли, в том числе к вопросам развития и внедрения инновационных разработок и сервисов, их использования в различных сферах жизни общества. Конкурс проводится для журналистов, штатных и внештатных корреспондентов региональных СМИ, региональных вкладок федеральных СМИ, а также представителей российской блогосферы и социальных медиа.

На конкурс принимаются материалы, выпущенные участниками в период с 10 апреля 2017 года по 30 марта 2018 года, по четырем номинациям: 

  • печатная пресса,
  • радио и телевидение,
  • интернет-СМИ,
  • социальные медиа.

Партнер конкурса – компания Nokia – ввела свою номинацию, посвященную материалам по теме «Интернет вещей».

Победители конкурса будут определены жюри в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. В состав жюри входят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.

В 2017 году творческие работы на федеральном уровне будут оценивать: директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина;  директор департамента информации и общественных связей Минкомсвязи России Екатерина Осадчая; первый заместитель генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» Михаил Калмыков; генеральный директор компании Nokia в России Михаил Райскин; директор по маркетингу в регионе Восточная Европа, Nokia Тина Бутхузи; генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков; PR-директор SAP CIS, ООО «САП СНГ» Татьяна Зверева.  

«Ежегодно международный конкурс журналистов и блогеров привлекает все большее количество участников. Область высоких технологий удивляет и восхищает, как все неизведанное и новое, вызывает особый интерес в журналистской среде и обществе. Конкурс выходит на новый, седьмой виток своего развития. Сегодня мы стартуем с лучшими представителями медиасферы, чтобы вместе взять курс на цифровое будущее», - отметила К.Кирюхина.

Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится в апреле 2018 года, а федерального – в июне. Победители федерального этапа конкурса осенью 2018 года отправятся в Финляндию в штаб-квартиру партнера конкурса – компании Nokia.

«Прорывные технологии оказывают влияние на все стороны повседневной жизни и вызывают большой интерес и внимание каждого из нас. Nokia находится на переднем крае инноваций, формируя будущее технологий, которые предоставляют совершенно новый опыт общения. Мы очень рады сотрудничеству с нашим стратегическим партнером – компанией «Ростелеком» – в рамках этой важной инициативы, которая поддерживает развитие инноваций и передовых идей в телекоммуникационной отрасли и за ее пределами», - сказал М.Райскин.

*** Официальный хештег конкурса: #eFuture, сайт: www.smi.rt.ru.

Фото с сайта pixabay.com

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журналистикаблогосферамедиаКонкурс
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