В столице Коми открыли главную елку

Вокруг нее залит каток и установлены ледяные герои мультфильмов.

Торжественное открытие главной елки города состоялось днем 26 декабря.

Впервые на Стефановской площади провели открытый городской конкурс «Мультфейерверк-2017». В праздничном костюмированном шествии, несмотря на морозную погоду, участвовали представители школ и садиков, учреждений культуры, техникумов и вузов, предприятий и организаций. Их наградили за это подарками.

Волонтеры организовали для взрослых и детей танцевальные конкурсы, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Глава города Валерий Козлов поздравил юных сыктывкарцев с приходом настоящей зимы и Новым Годом и Рождеством.

Дед Мороз и Снегурочка приехали в собачьих упряжках. Как все уже привыкли, елка зажгла огни после третьей просьбы.

Ледяные скульптуры из-за теплой погоды в этом году установили позже обычного, однако, несмотря на опасения городских властей, их успели доделать к открытию елки.

Входная группа представляет собой символ года – ездовых собак, корреспондент «КомиОнлайна» также рассмотрел Винни Пуха, Лунтика, персонажа из «Барбоскиных».

Как сообщалось ранее, развлечению детей в столице республики в новогодние каникулы уделят особое внимание.

*** Прошлой зимой ледовый городок в Сыктывкаре был посвящен 95-летию республики. С одной стороны от елки на ледяных блоках установили символы городов региона, с другой – главный туристический символ Коми – столбы выветривания плато Маньпупунер

Фото Владилена Олофинского и пресс-службы администрации Сыктывкара