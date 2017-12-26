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Вторник, 26 декабря 2017, 18:20
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18:20
В столице Коми открыли главную елку

Вокруг нее залит каток и установлены ледяные герои мультфильмов.

Торжественное открытие главной елки города состоялось днем 26 декабря.

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Впервые на Стефановской площади провели открытый городской конкурс «Мультфейерверк-2017». В праздничном костюмированном шествии, несмотря на морозную погоду, участвовали представители школ и садиков, учреждений культуры, техникумов и вузов, предприятий и организаций. Их наградили за это подарками.

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Волонтеры организовали для взрослых и детей танцевальные конкурсы, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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Глава города Валерий Козлов поздравил юных сыктывкарцев с приходом настоящей зимы и Новым Годом и Рождеством.

Дед Мороз и Снегурочка приехали в собачьих упряжках. Как все уже привыкли, елка зажгла огни после третьей просьбы.

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Ледяные скульптуры из-за теплой погоды в этом году установили позже обычного, однако, несмотря на опасения городских властей, их успели доделать к открытию елки.

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Входная группа представляет собой символ года – ездовых собак, корреспондент «КомиОнлайна» также рассмотрел Винни Пуха, Лунтика, персонажа из «Барбоскиных».

Как сообщалось ранее, развлечению детей в столице республики в новогодние каникулы уделят особое внимание.

*** Прошлой зимой ледовый городок в Сыктывкаре был посвящен 95-летию республики. С одной стороны от елки на ледяных блоках установили символы городов региона, с другой – главный туристический символ Коми – столбы выветривания плато Маньпупунер

Фото Владилена Олофинского и пресс-службы администрации Сыктывкара

«КомиОнлайн»
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Социум
Новый годелкаледовый городок
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