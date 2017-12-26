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Вторник, 26 декабря 2017, 21:28
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В Коми назначены руководители новых министерств

Они приступят к выполнению обязанностей с 1 января 2018 года.

В конце июня этого года указом главы Коми министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта разделили на министерство инвестиций, промышленности и транспорта и министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства превратилось в министерство строительства и дорожного хозяйства и министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов. Реорганизация должна завершиться до 1 января 2018 года.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, 26 декабря в соответствии с распоряжениями главы республики Константин Лазарев назначен заместителем председателя правительства – министром энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов региона.

Николай Герасимов теперь в должности заместителя председателя правительства Коми – министра инвестиций, промышленности и транспорта.

Сергей Двуреченский стал министром строительства и дорожного хозяйства, Роман Полшведкин - исполняющим обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми.

*** Согласно указу главы Коми от 17 октября 2016 года служба Коми по тарифам растворилась в министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, а министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды объединилось с министерством промышленности, транспорта и энергетики в одно ведомство.

Против поглощения Минприроды выступили региональные экологические организации, в республике началось протестное движение и подготовка к референдуму, стали проводиться пикеты и митинги. Онлайн-петицию об отмене слияния ведомств подписали более 67,7 тысячи пользователей.

В начале июня 2017 года к С.Гапликову направили письмо лидеры объединений «Коми войтыр» и «Изьватас» с просьбой пересмотреть решение по объединению Минпрома и Минприроды. На встрече с представителями движений глава региона пообещал это сделать к сентябрю.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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