В Ухте открыли памятник герою России Александру Алексееву

Офицер погиб в 1996 году в Грозном при выполнении служебного долга.

В Ухте 21 декабря открыли памятник герою России офицеру Александру Алексееву, до конца исполнившему свой воинский долг в Чечне. Знаменательное событие состоялось в рамках проведения скульптурного симпозиума «Север в трех измерениях», организованного ООО «Газпром трансгаз Ухта», союзом художников Коми и администрацией муниципалитета.

Среди участников торжественного открытия - руководители предприятий и организаций Ухты, представители правоохранительных органов и союза художников республики, жители города.

Памятник из гранита высотой более двух метров вместе с постаментом открыт на улице, названной в честь Александра Алексеева. В 1996 году он добровольно вызвался быть старшим группы сотрудников, направлявшихся в командировку в Чечню и погиб в Грозном при выполнении служебного долга.

Начальник управления ФСБ России по Коми, полковник Сергей Демьянишников выступил на открытии памятника героя-ухтинца, процитировав слова сослуживцев об А.Алексееве, принявших вместе с ним решающий бой. Он отметил, что в тот период абсолютно реальной была угроза территориальной целостности уже Российской Федерации. Те вызовы и угрозы, с которым столкнулись государство и органы безопасности, были новыми. Кроме того, воспоминаниями об А.Алексееве поделились его сослуживцы: Николай Панюков, Федор Виноградов и Евгений Сухарев.

Заместитель руководителя администрации Ухты Петр Артемьев, отметил, что город обрел новое памятное место. И то, что вокруг смогут ходить люди, гулять дети, сама возможность мирной жизни сегодня – показатель важности выполненного долга А.Алексеева и его соратников.

О формировании образа памятника и истории его создания рассказал автор скульптуры – художник декоративно-прикладного искусства из Сыктывкара Александр Выборов.

Супруга героя Елена Алексеева поблагодарила предприятие «Газпром трансгаз Ухта» и всех, кто принял участие в создании памятника за проявленную социальную инициативу. «Сегодня трогательный и знаменательный день и для жителей города, и для нашей семьи, потому что улица имени Алексеева начинает жить, и в начале этой улицы мы открываем прекрасный памятник этому человеку», - сказала она.

Право открыть памятник было предоставлено С.Демьянишникову, генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александру Гайворонскому и автору А.Выборову.

Таким торжественным и знаковым событием был подведен итог работы скульптурного симпозиума «Север в трех измерениях», прошедшего в 2017 году в Ухте в честь 50-летнего юбилея ООО «Газпром трансгаз Ухта» и 100-летия ФСБ России.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Ухта»