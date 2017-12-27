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Среда, 27 декабря 2017, 16:02
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16:02
«Монди СЛПК» приступил к выполнению дорожной карты стратегического развития

Мероприятия завершат до конца 2020 года.

«Монди Сыктывкарский ЛПК» продолжает наращивать свои производственные мощности благодаря реализации стратегической дорожной карты «Горизонт», предусматривающей комплекс инвестиционных проектов в нескольких производственных подразделениях комбината. Мероприятия будут завершены до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

При неизменной величине лесной арендной базы в Коми рост производительности «Монди СЛПК» достиг 45 процентов в период между 2012 и 2016 годом. Компания планирует достичь дальнейшего увеличения выпуска готовой продукции на 10-15 процентов в среднесрочной перспективе. Выдающиеся достижения комбината стали возможны благодаря работе высокопрофессиональной сплоченной команды, успешной реализации программы развития талантов (такой показатель как вовлеченность персонала увеличился на 28 процентов с 2011 по 2015 год), эффективному использованию внутренних ресурсов компании, вниманию, уделяемому оптимизации рабочих процессов, и реализации ряда крупных инвестиционных проектов в последние годы.

«Главная цель реализации дорожной карты «Горизонт» - устойчивое развитие «Монди СЛПК, гарантирующее будущее комбината и наших сотрудников, и увеличение выпуска высококачественной готовой продукции для наших клиентов.  Кроме того, существенное социальное значение для региона окажет создание более 200 рабочих мест в сфере лесозаготовки и логистики. Наши амбициозные цели отражают положение Группы Mondi на рынках России, СНГ, Европы, Северной Америки и Азии, а также неизменно высокий спрос на нашу продукцию», - сказал генеральный директор «Монди СЛПК» Клаус Пеллер.

Для успешного достижения этих целей необходимо расширение сырьевой базы «Монди СЛПК», что становится возможным благодаря поддержке правительства Коми и достигнутому соглашению об увеличении лесной аренды компании в регионе.

«Правительство Республики Коми формирует экономически привлекательные условия для инвестирования в лесную отрасль, ярким примером чего служит дорожная карта стратегического развития «Монди СЛПК». Реализация комплекса инвестиционных проектов дорожной карты позволит предприятию провести эффективную модернизацию технологического оборудования и оптимизацию производственных связей. Это позволит «Монди СЛПК» и в дальнейшем поддерживать высокую степень конкурентоспособности на местном рынке целлюлозно-бумажной продукции, внося существенный вклад в развитие лесопромышленного комплекса Республики Коми», – прокомментировал заместитель председателя правительства Коми – министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Николай Герасимов.

Фото пресс-службы главы Коми

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Экономика
Делу время
Монди СЛПК
Промышленностьцеллюлозно-бумажная продукциядорожная картаинвестиции
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