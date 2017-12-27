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Среда, 27 декабря 2017, 16:34
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16:34
Как проверить натуральность красной икры и что искать на этикетке

Роспотребнадзор перечислил признаки качественного и безопасного продукта.

Икра лососевых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга, форель – весьма ценный пищевой продукт. Красная икра является источником легкоусвояемых белков, она богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой, содержит полиненасыщенные жирные кислоты. В преддверии новогодних праздников потребителям следует помнить о правилах выбора красной икры, советуют специалисты Роспотребнадзора.

Во-первых, не приобретать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли.

Во-вторых, внимательно читать этикету. На ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри.

В-третьих, не стоит покупать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2010 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211.

Крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью.

Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали. Натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны, натуральные - лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся.

Если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.

Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре плюс 2 – плюс 6 градусов на нижней полке. После вскрытия икру следует употребить в течение трех суток. В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость.

*** Если в случае приобретения красной икры возникли сомнения в ее качестве и безопасности, нужно обращаться в управление Роспотребнадзора по Коми.

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