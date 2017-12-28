Финансирование экологической программы «ЛУКОЙЛ-Коми» в этом году превысило 21 миллиард рублей

Основными направлениями работы стали замена нефтепроводов, увеличение уровня полезного использования попутного газа, рекультивация земель, строительство высокоэкологичных объектов, зарыбление рек.

Экологические программы

В 2017 году ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» направило на природоохранные мероприятия более 21 миллиарда рублей. С 2000 года общая сумма вложений составила свыше 98 миллиардов. На предприятии сейчас действуют семь экологических подпрограмм: «Чистый воздух», «Чистые воды», «Экологический контроль», «Отходы», «Рекультивация земель», «Предотвращение и ликвидация аварий», «Экологический менеджмент». Об этом на пресс-конференции 21 декабря рассказал вице-президент компании «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Лейфрид.

Замена нефтепроводов

Одно из приоритетных направлений — замена устаревших трубопроводов на коммуникации в антикоррозийном исполнении. В 2016 году был заменен 171 километр промысловых нефтепроводов, в этом году объем выполненных работ будет почти вдвое больше — 324 километра. По словам А.Лейфрида, в ближайшие годы темпы сохраняться — ежегодно планируется заменять не менее 300 километров трубопроводов.

Утилизация попутного газа

В 2009 году вышло постановление правительства России, по которому все добывающие компании обязали увеличить процент утилизации попутного нефтяного газа до 95 процентов. Как рассказал А.Лейфрид, для достижения этой цели были разработаны две экологические программы, которые успешно реализуются все эти годы. Результатом стало открытие двух энергоцентров, на которых из попутного газа вырабатывают электричество: в 2016 году — на Усинском месторождении, в 2017-м — на Ярегском. Кроме того, были введены в эксплуатацию высокотехнологичные установки подготовки нефти на месторождениях Денисовской впадины: Баяндыском и Восточно-Ламбейшорском. Все это позволило довести показатель утилизации попутного нефтяного газа в целом по предприятию до 93,4 процента, хотя на некоторых месторождениях процент использования превышает 99 процентов.

Программа будет продолжаться еще два года в связи с развитием инфраструктуры новых промыслов. «К 2020 году мы выйдем на показатель 95 процентов», - сказал А.Лейфрид. По его словам, выработанная из газа электроэнергия в основном используется для нужд предприятия. Кроме того, часть добытого объема направляется на Сосногорский ГПЗ на Печорскую ГРЭС.

Восстановление земель

В 2017 году «ЛУКОЙЛ-Коми» завершил выполнение трехлетней программы по восстановлению почвенного покрова всех ранее загрязненных и нарушенных земель, доставшихся предприятию от прошлых недропользователей. Всего с 2000 года «ЛУКОЙЛ-Коми» восстановил более 1250 гектаров площадей.

Утилизация шламов

На Западно-Тэбукском и Усинском месторождениях построены высокотехнологичные установки по утилизации шламов. Их ввод позволит утилизировать промышленные отходы без негативного влияния на окружающую среду.

Год экологии в России

Под эгидой объявленного в России Года экологии сотрудники «ЛУКОЙЛ-Коми» провели и участвовали более чем в 50 мероприятий.

Уже стало традицией участие работников «ЛУКОЙЛ-Коми» в общероссийской экологической акции «Речная лента». За 2017 год было проведено шесть масштабных субботников, от мусора было очищено 23,5 тысячи квадратных метров берегов рек и ручьев. По итогам акции в республике предприятие вошло в тройку наиболее активных участников.

Как в предыдущие годы, была проведена ежегодная акция по зарыблению водоемов. В реки республики в этом году было выпущено рекордное количество мальков сига — 3,5 миллиона.

Экологическая программа Ухтинского НПЗ

В 2016 году предприятие приступило к первому этапу реконструкции биологических очистных сооружений, которые предназначены для очистки стоков завода, городской системы и систем близлежащих поселков. В целом программа рассчитана еще на четыре года, ее результатом станет значительное повышение очистки стоков, которые сбрасываются в реку Ухту.

Еще один важный проект, который реализовали на предприятии в этом году, — установка автоматического поста контроля атмосферного воздуха на границе жилой застройки. Расположение контрольного пункта было выбрано по согласованию с Роспотребнадзором и мэрий с учетом атмосферных явлений. В ближайшее время пост контроля воздуха заработает в тестовом режиме.

Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»