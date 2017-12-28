Кировчанин лишен свободы на 18 лет за убийство двух девушек в Сосногорском районе

Верховный суд Коми 28 декабря вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Кировской области. Он признан виновным в убийстве двух лиц, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Судом установлено, что бывший ветеринар из Кировской области после развода с супругой приехал в поселок Нижний Одес, где устроился работать на одну из ферм. В августе 2016 года он познакомился с двумя девушками. В квартире одной из них во время распития спиртного в компании возник конфликт, который перерос в драку. Мужчина схватил кухонный нож и нанес каждой потерпевшей по точному удару в область сердца, от чего они скончались на месте преступления. После этого он попытался уничтожить все следы преступления и покинул квартиру. Нож выкинул в мусорный контейнер, а затем некоторое время скрывался у родственников в Ухте.

Суд признал бывшего ветеринара виновным в содеянном и назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначено ограничение свободы сроком на один год. С подсудимого по искам родственников погибших потерпевших взыскана компенсация морального вреда на общую сумму около два миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Фото Владилена Олофинского