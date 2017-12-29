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Пятница, 29 декабря 2017, 16:03
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16:03
Многофункциональный культурный центр открыли в Кослане Удорского района

Объект закончили на 1,5 месяца позже обещанного.

В новом двухэтажном здании на 200 мест общей площадью 1100 квадратных метров разместится Дом народного творчества и музыкальная школа. По словам начальника отдела культуры Удорского района Ларисы Королевой, мебель и оборудование для них уже закуплены.

По информации пресс-службы администрации муниципалитета, открытие состоялось 29 декабря, хотя ранее главе республики докладывали, что учреждение заработает уже 4 ноября, даже собирались провести там фестиваль.

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«В селе проживают около 2700 человек. Работают 15 творческих коллективов. Музыкальная школа воспитывает 80 творческих и музыкально одаренных ребят. Создание такого современного культурного центра у нас, я уверен, изменит их жизнь к лучшему, сделает ее ярче и разнообразнее», - сказал на открытии МФКЦ руководитель администрации Удорского района Николай Жилин.
Подрядчик и руководитель администрации вручили символические ключи новым хозяйкам центра директору Дома народного творчества Ольге Васильевой и директору детской школы искусств Ирине Мамонтовой.
«Новый многофункциональный культурный центр совмещает в себе функции учреждения культуры, образовательного центра и общественно-досугового пространства, что позволит существенно повысить качество и разнообразие спектра услуг культуры для населения», – сказал присутствовавший на церемонии первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Коми Константин Баранов. Он отметил также высокий уровень развития культурных учреждений Удорского района.

Для гостей и зрителей выступили творческие коллективы района и ансамбль народной песни «Северная околица».

Как сообщалось ранее, средства на строительство объекта выделены из республиканского и федерального бюджета. МФКЦ вошел в перечень объектов, поддержку по строительству которых оказывает правительство России в рамках программы развития муниципальных учреждений культуры на селе. Общая стоимость проекта – около 90 миллионов рублей.

Фото пресс-службы администрации Удорского района

«КомиОнлайн»
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КомиУдорский районКослан
Культура
Социум
досугшкола искусствдом творчество
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