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Пятница, 29 декабря 2017, 19:54
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19:54
В Вуктыле на пожаре погибла женщина

Горел многоквартирный дом.

Как рассказали «КомиОнлайну» в пресс-службе главного управления МЧС по Коми, сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Коммунистической в Вуктыле поступило около 9:30 29 декабря. В тушении принимали участие три единицы техники и 12 человек личного состава пожарной охраны. Во время инцидента пожарные спасли трех и эвакуировали пятерых человек. Пожар ликвидировали около 10:40 на площади 44 квадратных метра. В квартире обнаружили тело женщины. Причина пожара устанавливается.

Чаще всего в Коми пожары случаются в воскресенье и субботу, реже – в четверг и вторник. Больше всего погибших регистрируют в субботу и четверг. Их наибольшее число приходится на период с полуночи до 06:00. В основном на пожарах в регионе гибнут мужчины. Более 35 процентов от всех погибших находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, почти 37 процентов – люди в возрасте от 41 до 60 лет. Чаще жертвами пожаров становятся безработные и пенсионеры.

Фото с сайта pixabay.com

Владилен Олофинский
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Вуктыл
Происшествия
Социум
Пожар
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