Где и когда прогремят новогодние салюты в Коми

Больше всего фейерверков запустят в Удорском районе.

Главное управление МЧС по Коми опубликовало график салютов в населенных пунктах. Все они запланированы за час до полуночи либо в первые часы Нового года. Только в Ухте и Печоре время запуска обозначено во второй половине дня 1 января.

Как сообщалось ранее, в Сыктывкаре 31 декабря 23:55 на Стефановской площади будет организована видеотрансляция новогоднего поздравления президента. В 00:30 начнется новогоднее представление, которое продлится до 02:30.

Фейерверк начнется в 01:30 1 января, его запустят на правом берегу реки Сысолы в Заречье, но увидеть огни можно будет со Стефановской площади.

В Эжве салют будет с 02:00 до 02:10 в парковой зоне на улице Славы.

В Удорском районе фейерверки готовят для жителей пяти населенных пунктов:

в селе Буткан, на площадке у дома №133 – с 00:30 до 00:40;

в селе Ертом рядом с домом №15 – с 00:30 и на центральной площади - с 01:00 до 01:30;

в поселке Междуреченск – на спортплощадке в районе дома №14 по улице Интернациональной

с 01:00 до 01:30;

в поселке Усогорск – на центральной площади возле здания центра культуры и досуга по улице Ленина, 9 – с 01:00 до 01:30;

в селе Кослан – на центральной площади возле Дома народного творчества имени Ю.К. Васютова на улице Центральной, 140а – с 01:00 до 01:30.

В Ижемском районе салют запустят на набережной в селе Ижма 31 декабря в промежуток времени с 23:00 до 01:00 1 января.

В Княжпогостском районе – праздничные огни увидят жители Емвы со стадиона местной школы №1 с 02:00 до 02:10 1 января и жители поселка Синдор – с площади рядом со спорткомплексом с 01:30 до 02:00.

В Воркуте салют будет на пощади Центральной с 01:30 до 02:00.

В Печоре – тоже на площади Центральной и в это же время – с 01:30 до 02:00. Однако повторный запуск запланирован с 16:00 до 16:30 на площади Юбилейной 1 января.

В Сосногорске место запуска фейерверка – 5 микрорайон, сквер Железнодорожников, время - с 01:30 до 02:00.

В Усинске салют будет на площади имени А.Босовой с 00:30 01:00.

В Ухте, как уже было отмечено выше, салют устроят в дневное время – 1 января в 16:15 в IV микрорайоне на улице Набережная Газовиков.

В Койгородском районе место запуска фейерверка – площадь у перекрестка улиц Советская и Луговая – с 02:00 до 02:30.

В селе Корткерос датой запуска салюта на местном стадионе обозначено 31 декабря, время – с 01:00 до 01:30.

В Троицко-Печорске фейерверк будет в квартале Южный на территории с 01:00 до 01:30.

В райцентре Усть-Вымского района – в селе Айкино жители увидят огни с площади Центральной 31 декабря в промежуток времени с 22:00 до 23:00.

А в селе Усть-Вымь – тоже на площади Центральной – прогремит с 22:30 до 23:30 31 декабря.

В Усть-Куломском районе – фейерверк запланирован напротив районного дама культуры в селе Усть-Кулом с 22:00 до 23:00 31 декабря.

Для жителей Вуктыла салют на городской площади продлится с 00:50 до 01:10;

в селе Дутово на площади перед администрацией фейерверк запустят с 00:55 до 01:00;

в селе Подчерье на берегу реки Печоры можно будет наблюдать праздничные огни с 00:55 до 01:00.

В Инте салют устроят на площади Ленина в промежуток времени с 01:30 до 03:00.

Фото Владилена Олофинского