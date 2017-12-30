КомиОнлайн

Авторский взгляд

Суббота, 30 декабря 2017, 00:02
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«Протрем очки»: выпуск 11-й

Авторский взгляд на события недели - в совместном проекте «КомиОнлайна» и «Красного Знамени».

Предновогодний выпуск телепроекта «Протрем очки» 29 декабря был посвящен событиям уходящего года. Журналист Валерий Черницын выделил семь самых значительных, на его взгляд.

В январе – запуск второй нитки газопровода Бованенково – Ухта. В итоге Воркута перестала быть только угольной столицей республики.

В марте ухтинка Юлия Самойлова была выдвинута на «Евровидение», но не доехала, зато получила международную известность и прочно вошла в тусовку шоу-бизнеса

В марте же началась «протестная движуха» – родители выступили против действия РЗ-144, который вел критерий нуждаемости для предоставления компенсации платы за садик. Верховный суд признал его недействительным и вернул на доработку в Коми. Но в конце года соответствие законодательству вновь подтвердилось в суде.

В марте же началась «движуха» за Алексея Навального – сначала несанкционированный митинг в Сыктывкаре, чего не было уже очень много лет, за ним последовал санкционированный сбор.

В апреле начались протесты жителей Орбиты по поводу участка под будущую парковку.

В мае прокатилась цепочка протестов по Ижемскому и Усинскому району в связи с аварией на нефтяном месторождении имени Алабушина.

В апреле Сыктывкар приобрел нового мэра – им стал Валерий Козлов.

В октябре летнее затишье «взорвалось» после подписания приказа Минобраза об изучении родных языков, который вскоре приостановил глава республики.

И апофеозом года стала попытка проведения референдума о переносе столицы из Сыктывкара в Ухту. Именно на этой неделе наступило логическое завершение этой истории – Избирком не зарегистрировал инициативную группу. Неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы он состоялся, предположил обозреватель. «Только этот позорный провал политтехнологов будет иметь обратный эффект, потому что народ не любит, когда им манипулируют», - заключил В.Черницын.

В завершение выпуска журналист поздравил посетителей «КомиОнлайна» с наступающим Новым годом, пожелав, чтобы он был лучше 2017-го. «Держите свои очки максимально чистыми и прозрачными, будьте как можно более прозорливыми», - сказал он.

Каждую пятницу «КомиОнлайн» и «Красное знамя» будут подводить итоги уходящей недели. Следующий эфир состоится 12 января. Видеозапись появится на сайтах komionline.ru и komikz.ru.

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