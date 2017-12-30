Наступающий год желтой земляной собаки приведет к стабильности и уравновешенности

Как сообщила «КомиОнлайну» специалист центра народной медицины и парапсихологии «Сергали» Галина Мясникова, по восточному гороскопу 2018-й – год Желтой Земляной Собаки, которая станет его полноправным хозяином с 16 февраля. Наступающий год стихии Земли ведет к стабильности, практичности и уравновешенности. Уходящий год принес много разнообразных событий. И не зависимо от того, каким он был, главное поблагодарить его за все хорошее, что он принес, и распрощаться с ним с легким сердцем. Собака 2018 года будет маневренна, но не шумливой, и преданной, даже если ее обидят. Хозяину года приписывают безжалостность, но в тоже время она разумна и честна, ей можно доверять. Этот год преподнесет людям романтические иллюзии, легкую грусть и огромное желание преобразовать окружающую обстановку, добиться того, чтобы все были честны, скромны и отзывчивы. Дела будут вершиться серьезно, уверенно и правильно. Верные друзья останутся преданными вам, а враги захотят укусить из-за спины и убежать, поджав хвост.

Год Желтой Земляной Собаки пройдет под вибрацией энергии цифры 11. И поэтому есть вероятность чего-то недосказанного или пока неизведанного для нас. Год пройдет под знаком «Где родился, там и пригодился». В этом году трудно будет «выбить почву из-под ног». Поэтому тем, кто предан своему делу и ратует за процветание родного края, обязательно будет сопутствовать удача. Энергия родной земли поможет и обогатит духовно всех без исключения. Твердость и последовательность в решениях, реальность самооценки в чувствах и отношениях - качества, присущие этому году. Многим в грядущем году представится возможность укрепить основы жизненных позиций в семье и карьере. Кто-то пересмотрит свои отношения с друзьями или партнерами.

Астрологический прогноз на 2018 год

Овен

Для Овнов 2018-й год будет связан с претворением в жизнь новых творческих планов. В середине года вы можете столкнуться с финансовыми трудностями, поэтому все действия просчитывайте до мелочей. Любовь прочно обоснуется в вашем доме. Однако может проверить на прочность еще раз и отсеять все ненужное, что было в вашей жизни. В конце года вы обретете «второе дыхание» и сможете добиться успехов в бизнесе и взаимоотношениях с коллективом.

Телец

В начале года от Тельцов потребуется время для реализации всех замыслов прошедшего года. И только с весны год начнет наполняться интересными и судьбоносными переменами. Вы сумеете удачно обзавестись новыми партнерами и детьми, позволить себе красивый и запоминающийся отдых и ожидать значительных изменений в своей личной жизни и карьере. Проекты, начавшиеся в сентябре, к концу года могут дать неплохие дивиденды. Осенью романтические увлечения завершатся свадьбой, а встречи - удачными соглашениями.

Близнецы

От Близнецов год потребует обстоятельной перемены планов и может стать переломным. Новые тенденции в работе заставят многому научиться, по-другому выстроить отношения с людьми. Не исключено, что произойдет сокращение контактов, чему будут виной ваши прошлые недоработки и оплошности. Романтические отношения, возможно, отодвинуться до лучших времен. Однако если без любви никак нельзя, то приготовьтесь к досадным сюрпризам со стороны близких людей, которые станут замечать не столько ваши достоинства, но и недостатки.

Рак

Для многих Раков начало года нельзя назвать благоприятным, но уже в феврале вы почувствуете дух времени и начало крупных трансформаций в своей судьбе. Вы можете ожидать исполнения многих своих тайных желаний. Период весны благоприятен для восстановления здоровья, расширения связей, улучшения материального достатка. Только нужно будет позаботиться о том, чтобы к этому времени все необходимое было у вас под рукой. В начале августа нужно проявить максимум силы воли, собранности, чтобы выдержать проблемы с родственниками. Не исключено, что романтическая или семейная жизнь выйдет на первый план.

Лев

Первый квартал года создаст ситуацию наведения порядка перед приходом гостей. Много внимания придется уделять второстепенным делам. Июнь даст импульс к обновлению, к поездкам как внутри страны, так и за рубеж. Это принесет массу контактов для нового более удачного цикла. Разлученные временем или расстоянием влюбленные счастливо соединятся и благополучно продолжат совместный путь. Одним из позитивных моментов 2018 года можно считать удачное решение вопросов, связанных с недвижимостью.

Дева

Большинству Дев, чтобы быть на высоте, придется выдержать достаточно нешуточные испытания и баталии в начале года. В целом, 2018 год сложится плодотворным. В конце весны ваша карьера стремительно пойдет вверх. Крупных потерь не предвидится, а прибыль будет достаточно ощутимой. Личная жизнь зримо оживится. Вероятна романтическая встреча, которая со временем перерастет в серьезный роман с классическим финалом - предложением руки и сердца. Однако не все так просто. Не зря говорят, что Бог посылает только то, что нам по силам. Ситуация выровняется ближе к концу года, и в ноябре-декабре возможны утешительные призы судьбы.

Весы

Весь 2018 год для Весов будет связан с модификацией в сфере вашего персонального бизнеса, накопления духовного и материального капитала. Вас ожидают феноменальные встречи с людьми, которые имеют власть. Наиболее интенсивно этот процесс начнется со второй декады марта. А до этого в январе и феврале много времени придется уделить прошлым связям, делам и заботам. В августе многие Весы встретятся с новыми романтическими партнерами, переживут необычные состояния сознания, творческие озарения, которые в октябре могут иметь сильное судьбоносное действие.

Скорпион

Для Скорпионов 2018 станет определяющим, позволит подвести итоги прошлого года, который был связан с необходимостью переосмысления своих взглядов, идеалов, поступков и изменениями в отношениях с окружающими. Если это пришло, то можно сказать, что год будет складываться достаточно удачно. Для большинства Скорпионов - год улучшения собственной кармы, сжигания старых грехов, получения новых знаний. А также позволит избавиться от прошлых недомоганий и болезней. Определенный этап отрицательной волны в личной жизни подойдет к своему логическому концу.

Стрелец

Этот год для Стрельцов будет изобиловать различными ситуациями внутреннего и внешнего порядка, а личные амбиции и завышенные запросы могут приводить к недоговоренности. Возможны депрессивные настроения и некоторая потеря уверенности в себе. Лучшее средство - здоровый образ жизни и понимание того, что каждая ситуация имеет свой срок и не собирается оставаться с вами навечно. Не отчаивайтесь, поскольку лишь почти в конце года вы поймете, что все, что произошло с вами, - к лучшему. Завершится все неожиданными переменами. Удивительным образом утраченные отношения начнут медленно, но верно налаживаться.

Козерог

Для многих Козерогов новый цикл развития личности проведет черту между прошлым и будущим и принесет много самых разнообразных перемен. Вторую декаду марта придется провести в делах и заботах, и, возможно, вдали от дома. Появятся новые люди с хорошими возможностями и интересными предложениями. Это может стать достойной компенсацией старым и исчерпавшим себя отношениям. Во второй половине года ваши партнеры могут превратиться в конкурентов. Поэтому поручительство или заем денег могут привести к серьезным финансовым последствиям. Однако, не все в жизни так уж плохо. У одиноких людей есть великолепные шансы разнообразить свою жизнь и завязать яркий, увлекательный роман.

Водолей

Для большинства Водолеев начавшаяся полоса неудач в конце 2017 года, возможно, продлится. Даже не исключены депрессии и разрывы прошлых связей. Но нет такой силы, которая могла бы сломить Водолея. Уже во втором квартале они начнут восстанавливаться. Вы обретете новые возможности, новые связи и новую работу. И обязательно наступит время для посвящения себя творчеству, новым планам, улучшению взаимоотношений с партнерами и противоположным полом. Эта позиция может иметь далеко идущие последствия и в работе, и в любви.

Рыбы

В начале года Рыбам придется активно и серьезно заниматься укреплением своего здоровья, поскольку в уходящем году было потрачено много жизненной энергии. Главное, в этой ситуации нужно больше решительности. Наиболее запоминающимся будет июль, в котором ваши идеи и планы могут быть реализованы, а все это вместе приведет к смене окружения и настроения. Вы ощутите невероятную восторженность и испытаете необычные чувства. Конец года может принести вам широкую популярность, а также позволит изменить социальный статус и проявить свои лучшие качества.