В микуньской колонии занялись разведением служебных собак

С приятными хлопотами встречают год собаки кинологи УФСИН России по Коми. На территории городка служебного собаководства ИК-31 в Микуне появились новые вольеры. С конца июля здесь основан племенной питомник служебного собаководства, сообщает пресс-служба ведомства.

Руководит им Ксения Ярвепер. В подчинении девушки семь сотрудников.

Выпускница Пермского института ФСИН России, единственного вуза в уголовно-исполнительной системе, где готовят специалистов-кинологов с высшим образованием по направлению подготовки «Зоотехния». При распределении молодому лейтенанту внутренней службы из Архангельска предложили поехать в Коми.

«Пока у нас пять собак – три ремонтных и два щенка, – знакомит со своим хозяйством К.Ярвепер. – Всего будет восемь племенных собак. Будем ставить с ними общий и специальный курсы дрессировки. Когда нам присвоят категорию, будем уже вязать их и воспроизводить щенков не только для исправительных учреждений Республики Коми, но и всего Северо-Запада».

Будущих щенков в этом питомнике будут держать самое большее до трехмесячного возраста. За это время их научат по специальному плану дрессировки. Там все мероприятия расписаны по неделям. После получения первоначальных навыков и тестирования щенков отправят в исправительные учреждения для дальнейшей службы и обучения по своей специализации. Там уже кинологи окончательно определят, кто будет разыскной (патрульно-разыскной) или специальной собакой.

Подопечные у К.Ярвепер, можно сказать, ее однокашники. Немецких овчарок-сестер Легенду и Лилу, бельгийку Мейлу в семимесячном возрасте привезли сюда из питомника Пермского института ФСИН России. Хурму (ударение на первую «у») и Фиджи в трехмесячном возрасте привезли из Кировского частного племенного питомника.

«Легенда, Лилу и Мейла живут уже в вольерах, – рассказала К.Ярвепер. – Маленьких Хурму и Фиджи пока держим домашних условиях. Они у нас как дети. Если старшим даем уже сухие корма, у малышей только натуральное пятиразовое питание. Каждый день варим им каши, даем мясо. Для всех щенков обязательны прогулки. Бегают до кормления и через два часа после еды.

В новом питомнике созданы все условия – как для людей, так и для щенков. У сотрудников теплые кабинеты, у собак есть и кухня, и даже ванны для водных процедур. Поэтому сказать, что у собак собачья жизнь язык здесь ну никак не повернется».

По мнению старшего инспектора кинологической службы УФСИН Алексея Кирушева, начата очень важная и ответственная работа. Новый питомник будет руководствоваться положением о племенной работе с породами собак в системе российской кинологической федерации (РФК). В племенной книге РКФ зарегистрировано порядка 7 миллионов собак, около 14 тысяч 700 питомников из 70 регионов России.

Фото пресс-службы УФСИН по Коми