Понедельник, 01 января 2018, 12:01
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12:01 Видеовзгляд: новогодний салют - 2018 в Сыктывкаре
В этом году зрелище длилось шесть минут и под музыку.
Фото и видео Владилена Олофинского
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