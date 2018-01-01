КомиОнлайн

Новости

Понедельник, 01 января 2018, 12:01
  • 743
  • 0
  • 1

12:01
Видеовзгляд: новогодний салют - 2018 в Сыктывкаре

В этом году зрелище длилось шесть минут и под музыку.

Фото и видео Владилена Олофинского

Владилен Олофинский
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Развлечения
Видеовзгляд
салютНовый годфейерверквидео
Материалы по теме
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Поиск работы


Территориальный менеджер
Конфитрейд (Сыктывкар)

Рекрутер
Тинькофф (Сыктывкар)
от 20000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Январь 2018
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2018.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика